Eskitilmiş ayakkabılar moda oldu ama insanlar tepkili!



İtalya'da başlayan moda akımı tüm dünyaya yayılmaya başladı. Modaya göre eskitilmiş ayakkabıları piyasaya süren İtalyan firma, fiyatları ise bir hayli yüksek tuttu.

Bu markanın tasarladığı ayakkabılar 202 dolardan başlayıp 530 dolara kadar kendisine alıcı bulabiliyor. Kimi vatandaşlar bu duruma tepki gösterirken kimi vatandaşlar ise ortaya çıkan bu yeni moda akımına karşılık kendi eski ayakkabılarını satışa çıkardı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve aynı zamanda bu moda akımının öncüsü olan markanın fakirlikle dalga geçtiğini belirten vatandaşlar, fiyatların gereksiz bir şekilde fazla olduğunu paylaştılar.

2016 yılında da benzer bir ayakkabı modeli üreten firma yetkilileri, gördükleri tepki üzerine yaptıkları açıklamada “ABD'nın Batı Yakası'ndaki kaykaycı kültüründen” ilham aldıklarını ifade etmişlerdi.