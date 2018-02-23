Diğer
Kategoriler

Eskiyen gaz kutusu, ekipleri alarma geçirdi |Kocaeli haberleri

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde gaz bağlantı noktasının deforme olması sonucunda gaz kaçağı meydana geldi, İtfaiye ekipleri hemen harekete geçti.

Eskiyen gaz kutusu, ekipleri alarma geçirdi |Kocaeli haberleri

23 Şubat 2018 15:01

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi, Albay Burak Caddesi, 43.Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan doğalgaz aktarma kutusundaki vanaların uzun süre temas etmesi ve küflenmesi sonucu deformasyon oluştu.

Ekipler harekete geçti

Küflenen ve kullanılmaz duruma gelen vanalarda gaz kaçağı oldu. Kaçağın çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilmesi üzerine itfaiye ve İZGAZ ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelerek olaya müdahale eden ekipler gaz kaçağı kesti. İtfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı.

Cihan Atik
 

Etiketler: gaz kutusu, Kocaeli, polis

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç