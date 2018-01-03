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Etiyopya’da tüm siyasi tutuklar serbest bırakılacak

Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn, ülkedeki tüm siyasi tutukluların serbest bırakılacağını duyurdu.

Etiyopyada tüm siyasi tutuklar serbest bırakılacak

03 Ocak 2018 18:08

Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn, düzenlediği basın toplantısında tüm siyasi tutukluların serbest bırakılacağını açıkladı. Desalegn, yeni cezaevleri oluşturulacağını ve bunların uluslararası standartlara uygun olacağını ifade ederek kararın ulusal uzlaşmayı teşvik etme amacı taşıdığını söyledi.

Etiyopya’da son aylarda yaşanan Oromo ve Somali etnik grupları arasındaki çatışmalar nedeniyle, onlarca kişi hayatını kaybetti. Etiyopya’daki insan hakları örgütleri, hükümeti toplu tutuklamalar yaparak muhalefeti bastırmakla suçluyor. 

Etiketler: etiyopya

 

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