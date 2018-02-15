Etiyopyalı çocukların ilginç pet şişe dansı

İçerisinde barındırdığı çeşitli kültür ve etnik kökenlerle farklı bir dünyayı andıran Etiyopya, dışarıdan gelenleri neredeyse her adımda şaşırtıyor. Etiyopyalıların sıradan gördüğü birçok şey, yabancılar tarafından hayret dolu bakışlarla izleniyor. Bunlardan biri de, ülkenin güney bölgesindeki Arba Minch kenti kırsalında pet şişe için araçların önünü kesen çocuklar. Dağ yollarında ilginç bir şekilde dans ederek, araçların önünü kesen ve “high land” diye bağırarak peşine düşen çocuklar, boş pet şişe alabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Şişeyi kapan çocuklar, mutluluktan havalara uçuyor. Çocuklar, kaptıkları şişelere, evlerde yapılan “Çalca” isimli yerel bir alkollü içkiyi doldurarak, çalıştıkları tarlalarda tüketiyor. Sırtında içerisinde içki bulunan şişelerle tarlaların yolunu tutan çok sayıda çocuğa rastlanan bölgede, çok küçük yaşlardaki çocukların bile söz konusu içkiyi tüketmeleri dikkat çekiyor.

Mehmet Pişkin

