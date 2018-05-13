Etnospor’da Hatay Büyükşehir Belediyesi çadırına yoğun ilgi

Bu yıl 3. kez düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nde Hatay Büyükşehir Belediyesi ilk kez yer alırken, etkinliğe katılan vatandaşlar da çadıra yoğun ilgi gösterdi. 9 - 13 Mayıs tarihleri arasında Yenikapı’da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nde ilk kez yer alan Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara künefe ve şerbet ikram edildi. Obada Hatay’da canlandırılan İpek Böcekçiliği tanıtılırken, güreşçiler tarafından Hatay’a özgü olan aba güreşi gösterisi yapıldı. Etnospor Kültür Festivali’nde kurulan Hatay Büyükşehir Belediyesi çadırının sorumlusu olan Mesut Yılmaz, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Etnospor Kültür Festivali’nde ilk kez bulunduklarını dile getirerek, “Çok büyük bir organizasyon. 5 gündür Hatayımız'ı tanıtmak için özen gösteriyoruz.

Biliyorsunuz Hatay medeniyetler şehri. Gastronomi Şehri ve Expo 2021 ödülünü aldık. Bunları ve Hatayımız'ın güzelliklerini anlatmak için her şeyi yapıyoruz. Buraya bayağı katılım var. 14 Ülke ve 20’den fazla belediye. Geleneksel spor dallarının tüm branşlarını davet etmişler. Biz de buraya aba güreşi sporcularımızla icabet ettik. Çok da güzel org oldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi içerisinde ilgi odağı oldu. Hatay yemek olarak çok önemli yerlere sahip. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak küçük bir pazar oluşturmaya çalıştık. İnsanlar buraya geldiğinde Hatay’a gitmiş kadar olsun istedik ama vatandaşlarımızı Hatay’a davet ediyoruz. O atmosferi yaşamaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Başkanımızın öncülüğünde Dünya’ya açılan kapı olduk"

Etnospor Kültür Festivali boyunca her gün Hatay Künefesi ikram ettiklerini söyleyen Yılmaz, "Buraya gelen misafirlere yöresel tatlılarımızı ikram ettik. Kabak tatlısı, ceviz tatlısı kömbe ve her gün künefe ikram ettik. İnsanlardan bayağı olumlu eleştiriler aldık. Bu sene Belediye Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş başkanımızın öncülüğünde Gastronomi Şehri ödülünü aldık. Dünya’ya açılan bir kapı olduk. Biz lezzetlerimizi insanlarımıza kar amacı gütmeden aktarmaya çalıştık" açıklamasını yaptı.

"Hatay tek çadırla anlatılacak bir şehir değil"

Mesut Yılmaz, Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak Etnospor Kültür Festivali’ne gelecek senelerde de katılmak için gayret göstereceklerini vurgulayarak, "Gelecek senelerde daha büyük daha kapsamlı bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Hatay tek çadırla anlatılabilecek bir şey değil. Daha büyük bir şekilde Hatay’ı tanıtmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Bora Akyol - Uygar Aydın

