ETZ18’de geleceğin eğitimi konuşulacak

3 Mart 2018’de 5 kez düzenlenecek olan Eğitim Teknolojileri Zirvesi (ETZ18) alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacıları bir araya getirerek, panel ve atölyelere ev sahipliği yapacak. Katılımcıların yeni eğitim yaklaşımları ve teknolojik yeniliklerden haberdar edilmesi ve bu alanlarda çeşitli uygulamalar deneyimlemeleri hedeflenen zirvede; eğitim, iş ve medya dünyası bir araya gelecek.

İstanbul'da düzenlenecek olan ETZ18’in açılışında 'America’s Got Talent' yarışmasının finalisti dünyaca ünlü Light Balance grubu, led ışıklarla muhteşem bir dans gösterisi ile sahne alırken, 88 konuşmacı katılımcılarla buluşacak, 34 atölye ve 7 panel gerçekleştirilecek.

Bu paneller içinde en dikkat çekicilerden biri de, eğitim ve medya dünyasının yakından tanıdığı isimler olan Deniz Bayramoğlu, Prof. Dr. Uğur Batı, Ümit Sanlav, Ece Karaboncuk, Uğur Gazenker ve Dr. Timur Yılmaz’ın, yer alacağı 'Medya ve Eğitim Teknolojileri' paneli olacak. Panelde beyin, öğrenme ve teknoloji ilşkisinin; eğitimin geleceğini nasıl etkileyeceği konuşulacak.

Etkinliğe dair açıklama yapan Eğitim Teknolojileri Zirvesi Koordinatörü Işıl Boy Ergül; “Bu sene 5'incisini düzenlediğimiz ETZ18, eğitimin bugününü ve geleceğini takip eden eğitim kurumlarını, iş dünyasını, medyayı, öğrencileri ve velileri bir araya getirmek, eğitim gündemine evrensel değerleri önceler biçimde yön verebilmek açısından çok önemli. Teknolojinin ve internetin son hızla şekillendirdiği günümüz dünyası için eğitimde teknolojiyi doğru konumlandırmak çabasında olan eğitim paydaşları, ETZ18’de fikirlerini buluşturuyor, paylaşıyor ve tartışıyor.” dedi.

Paneller, sunumlar ve atölyeler hakkında detaylı bilgi almak isteyenler Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nin internet sitesinden bilgi alabilirler.