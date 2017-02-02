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Euro 2016, Fenerbahçe’nin kasasını doldurdu

UEFA, Euro 2016’da yer alan futbolcuların takımlarına verdiği ücretleri açıklarken, Türkiye’den Fenerbahçe 1 milyon 516 bin 541 Euro ile en çok ücret alan takım oldu.

Euro 2016, Fenerbahçenin kasasını doldurdu

02 Şubat 2017 16:23

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Euro 2016’da yer alan ülkelerin futbolcularının oynadıkları takımlara verdiği ücretleri açıkladı. UEFA’nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Türkiye’den en fazla ücreti Fenerbahçe aldı. Sarı-lacivertliler; 1 milyon 516 bin 541 Euro alırken, ikinci Beşiktaş; 1 milyon 243 bin 435 Euro, üçüncü Galatasaray ise 1 milyon 013 bin 947 Euro kazandı.

En çok kazanan Juventus
Avrupa'da UEFA'dan en çok pay alan takım ise İtalyan devi Juventus oldu. Juventus kasasına 3 milyon 484 bin Euro koyarken, İngiliz ekibi Liverpool 3 milyon 394 bin Euro, Tottenham ise 3 milyon 66 bin Euro kazanç elde etti.

Fenerbahçe 9 futbolcu göndermişti
Fenerbahçe, Euro 2016’da milli takımlara 9 futbolcu göndermişti. Sarı-lacivertliler, Türkiye’den en fazla futbolcu gönderen kulüp olmuştu. Euro 2016’da yer alan Fenerbahçeli futbolcular şunlardı:
“Ozan Tufan, Şener Özbayraklı, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Volkan Şen, Nani, Bruno Alves, Michal Kadlec.”

Süper Lig’den 35 futbolcu gitti
Euro 2016’da Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarından toplam 35 futbolcu yer aldı. Fenerbahçe 9, Beşiktaş 7, Galatasaray, 5, Bursaspor 5, Kasımpaşa 3, Trabzonspor 2, Medipol Başakşehir 2, Gençlerbirliği 2 ve Osmanlıspor'dan 1 futbolcu turnuvada mücadele etmişti. UEFA’nın açıkladığı listeye göre Türk takımlarının aldıkları ücretler şöyle:

Osmanlıspor: 155 bin Euro
Adana Demirspor: 13 bin Euro
Adanaspor: 12 bin Euro
Akhisar Belediye Genclik ve Spor: 16 bin Euro
Antalyaspor: 26 bin Euro
Balıkesirspor: 3 bin 600 Euro
Beşiktaş: 1 milyon 243 bin 435 Euro
Boluspor: 12 bin 500 Euro
Bursaspor: 803 bin 532 Euro
Çaykur Rizespor: 17 bin Euro
Eskişehirspor: 31 bin Euro
Fenerbahçe: 1 milyon 516 bin 541 Euro
Galatasaray: 1 milyon 013 bin 947 Euro
Gaziantep BB: 24 bin 900 Euro
Gaziantepspor: 41 bin 900 Euro
Gençlerbirliği: 353 bin 315 Euro
Göztepe: 40 bin 857 Euro
Medipol Basaksehir: 414 bin 799 Euro
Kardemir Karabükspor: 4 bin Euro
Karsiyaka: 50 bin Euro
Kasimpasa: 447 bin 212 Euro
Kayseri Erciyesspor: 4 bin Euro
Kayserispor: 48 bin Euro
Konyaspor: 88 bin Euro
Mersin İdmanyurdu: 34 bin Euro
Elazığspor: 7 bin Euro
Sivasspor: 20 bin 644 Euro
Trabzonspor: 334 bin 778 Euro 

Oğuzhan Ort
 

Etiketler: fenerbahçe, uefa


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