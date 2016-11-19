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EURO 2017’yi garantiledik!

A Milli Kadın Takımımız, 2017 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda karşılaştığı Bosna Hersek’i normal süresi 61-61 eşitlikle sona eren mücadelede 72-68’lik skorla mağlup etti. Milli Takım bu galibiyetle EURO 2017 vizesini kaptı.

EURO 2017yi garantiledik!

19 Kasım 2016 21:30

2017 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri’nde 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle H Grubu’nda ilk sırada yer alan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Bosna Hersek ile karşılaştı. Milliler mücadeleden 72-68 galip ayrıldı. Milliler bu sonuçla EuroBasket Women 2017’ye katılmayı garantiledi.

Ay Yıldızlılarımız, grubundaki son maçında 23 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de Ankara Arena’da Romanya’yı ağırlayacak.

Salon: Ankara Arena

Hakemler: Maka Kupatadze xx, Svetlana Stoyanova xx, Alija Ferevski xx

Türkiye: Olcay Çakır x 3, Tuğçe Canıtez xx 6, Pınar Demirok x, Birsel Vardarlı Demirmen xx 12, Bahar Çağlar xx 6, Işıl Alben xx 12, Kuanitra Holingsvorth xx 5, Ayşe Cora xx, Saziye Ivegin xxx 16, Tilbe Şenyürek xx 12, Ayşegül Günay xx,

Başantrenör: Erkem Memnun

Bosna Hersek: Deura xx 12, Mijana Dzombeta xx, Irena Vrancic xx 6, Nikolina Babic xx, Dragana Svitlica xx 18, Tamara Kapor x 2, Marina Dzinic xx, Nikolina Delic xx 4, Lynetta Kızer xxx 24, Andela Delic xx 2

Başantrenör: Goran Jovanovic

1. Periyot: 13-19 (Bosna Hersek lehine)

Etiketler: 2017 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, A Milli Kadın Takımı, bosna hersek, EURO 2017 vizesini kaptık, H Grubu


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