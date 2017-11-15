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Euroleague’de 8. hafta programı

THY Euroleague’de 8. hafta yarın oynanacak BC Khimky-Maccabi FOX Tel Aviv maçı ile başlayacak.

Euroleaguede 8. hafta programı

15 Kasım 2017 11:43

THY Euroleague’de 8. hafta karşılaşmaları 16 Kasım ve 17 Kasım’da oynanacak. Haftanın açılış maçında BC Khimki, Maccabi FOX Tel Aviv’i ağırlayacak. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe Doğuş da Rusya’da CSKA Moskova ile oynayacak. Haftanın kapanış müsabakasında ise Barcelona Lassa evinde Valencia Basket ile mücadele edecek.

THY Euroleague’de 8. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 BC Khimki - Maccabi FOX Tel Aviv

20.30 Anadolu Efes - Panathinaikos

21.00 Zalgiris Kaunas - Saski Baskonia

23.00 Real Madrid - Unicaja Malaga

17 Kasım Cuma

20.00 CSKA Moskova - Fenerbahçe

22.00 Olympiakos - Kızılyıldız

22.45 EA7 Olimpia Milano - Brose Baskets Bamberg

23.00 FC Barcelona Lassa - Valencia Basket

Oğuzhan Ort

 

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