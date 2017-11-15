Euroleague’de 8. hafta programı

THY Euroleague’de 8. hafta karşılaşmaları 16 Kasım ve 17 Kasım’da oynanacak. Haftanın açılış maçında BC Khimki, Maccabi FOX Tel Aviv’i ağırlayacak. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe Doğuş da Rusya’da CSKA Moskova ile oynayacak. Haftanın kapanış müsabakasında ise Barcelona Lassa evinde Valencia Basket ile mücadele edecek.
THY Euroleague’de 8. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 BC Khimki - Maccabi FOX Tel Aviv
20.30 Anadolu Efes - Panathinaikos
21.00 Zalgiris Kaunas - Saski Baskonia
23.00 Real Madrid - Unicaja Malaga
17 Kasım Cuma
20.00 CSKA Moskova - Fenerbahçe
22.00 Olympiakos - Kızılyıldız
22.45 EA7 Olimpia Milano - Brose Baskets Bamberg
23.00 FC Barcelona Lassa - Valencia Basket
Oğuzhan Ort