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EuroLeague’in 16 takımı belli oldu

Almanya Ligi’nde Bayern Münih’in şampiyon olmasıyla 2018-2019 sezonunda THY EuroLeague’de mücadele edecek 16 takım belli oldu. Ligde Türkiye’den Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş ve Darüşşafaka yer alacak.

EuroLeaguein 16 takımı belli oldu

17 Haziran 2018 10:17

THY EuroLeague’de 2018-2019 sezonunda yer alacak takımlar belli oldu. Son olarak Almanya Ligi’nde finalde Alba Berlin'i 3-2 ile geçen Bayern Münih, EuroLeague için son bileti kaptı. EuroLeague’de gelecek sezon Türkiye’den Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş ve Darüşşafaka yer alacak. En faza ise 4 takımla İspanyol ekipleri olacak. 

2018-2019 sezonunda THY EuroLeague'de yer alacak ekipler şöyle: 

Türkiye: Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş, Darüşşafaka
İspanya: Barcelona, Baskonia, Real Madrid, Gran Canaria
Yunanistan: Olimpiakos, Panathinaikos,
Rusya: CSKA Moskova, Khimki Moskova
İsrail: Maccabi Tel Aviv
Karadağ: Buducnost
Litvanya: Zalgiris Kaunas
İtalya: Olimpia Milano
Almanya: Bayern Münih  

Oğuzhan Ort

 

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