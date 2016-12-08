THY Euroleague’in bu sezon oynanan sisteminde tek grupta yer alan 16 takım birbirleriyle lig usulü karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezona göre bazı dönemler hafta iki maç yapılan yeni format için Euroleague, resmi internet sitesinden istatistik bilgiler yayınladı.

Maç başına sayılarda artış

Yapılan açıklamada bu sezon oynanan formatta maçların geçtiğimiz sezonlara göre daha heyecanlı geçtiği, rekabetin arttığı ve salonlara gelen seyircilerde de artışın olduğu belirtildi. Verilere göre geçtiğimiz sezon maçlar toplam 152.0 sayı ortalamasıyla oynanırken, bu sezon şimdiye kadar 162.8 sayı ortalamasıyla oynanıyor. Bu sezon sayılarda yüzde 9.9 oranında artış söz konusu.

Seyirciler bu formatı sevdi

Euroleague’de seyirci ortalamalarında ise geçtiğimiz senelere göre gözle görünür bir artış var. Geçtiğimiz sezon 6 bin 503 ortalamasıyla dolan salonlar bu sene 8 bin 318’e yükseldi. Her hafta seyir zevki yüksek maçlarda Avrupa’nın en iyi 16 takımının mücadelelerini izlemek için salonlara gelen taraftarlarda yeni formatla birlikte yüzde 27.8 artış bulunuyor.

Karşılaşmalarda oluşan farklar için de bilgiler paylaşılırken, bu sezon maçların yüzde 25'i üç sayı, yüzde 36.3'ü beş sayı ve yüzde 67.5'u on sayının altında bittiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda ise yüzde 10 3 sayı, yüzde 21 5 sayı, yüzde 48'i 10 sayı ve üstü farkla bitmişti.

Oğuzhan Ort