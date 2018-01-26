Diğer
Kategoriler

Ev sahibi kapıya dayanınca gitarına sarıldı

Tekirdağ’da ev kirasını ödeyemeyen genç, sokak müziği yaparak kirasını ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Ev sahibi kapıya dayanınca gitarına sarıldı

26 Ocak 2018 13:38

Adana’dan Tekirdağ’a göç eden 4 çocuklu ailenin en büyük çocuğu olan 23 yaşındaki Can Harmanda, Tekirdağ’da arkadaşları ile birlikte bir öğrenci evinde kalıyor. Ailesi Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yaşamını sürdüren Harmanda, açık lisede okuyarak Tekirdağ’da hem üniversite hazırlıklarına devam ediyor hem de elindeki gitarı ile ev kirasını ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

"Ben sevdiğim işi yapıyorum, onlar da beni mükafatlandırıyorlar"

Tekirdağ Valilik binasının yanında şarkılarını söyleyen Can Harmanda, kafelerde de sahne aldığını, kış aylarında iş olmadığından kirasını sokaktan toplamaya çalıştığını belirterek, "Öğrenciyim burada, geçimimi bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Normalde canlı müzik yapıyordum kafede ama şu anda kış olduğu için müşteri yoğunluğu biraz zayıf ben de mutlu olduğum yere, sokaklara döndüm. Tekirdağ insanları sokak müzisyenlerini benimsiyorlar, hele ki öğrencilere her şeyini verirler, cefakar insanlar. Ben de onları seviyorum, beraber anlaşıyoruz sokakta. Ben sevdiğim işi yapıyorum, onlar da beni mükafatlandırıyor. Adana’dan geldim buralara. Adana’da böyle pek canlı müzik yapamazsın sokakta. Orada karşı çıkıyorlar. Tekirdağ insanları seviyor, Trakya insanı seviyor" dedi.

"Ev sahibi kapıya dayandı"

Ev sahibinin kapıya dayanıldığını, kirayı ödemek için müzik yaptığını vurgulayan Harmanda, "Bir gün ev sahibi kapıya dayandı ‘parayı bul getir nasıl bulursan bul’ dedi. Benim ailevi durumları sıkıntılı, babam inşaatçı. Adana’dan buraya taşındık ne akraba var ne eş dost. Kendi kendilerine zor geçiniyorlar. Bir de ben yük olmak istemedim. Ne yapayım, ne deyim dedim, zaten elimde sanatım var müziğe aşığım. Bu şekilde ev kiramı denkleştirmeye çalışıyorum inşallah denkleştiririz" diye konuştu 

Vedat Bayraktar

Etiketler: gitar, tekirdağ

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç