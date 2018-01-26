Ev sahibi kapıya dayanınca gitarına sarıldı

Adana’dan Tekirdağ’a göç eden 4 çocuklu ailenin en büyük çocuğu olan 23 yaşındaki Can Harmanda, Tekirdağ’da arkadaşları ile birlikte bir öğrenci evinde kalıyor. Ailesi Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yaşamını sürdüren Harmanda, açık lisede okuyarak Tekirdağ’da hem üniversite hazırlıklarına devam ediyor hem de elindeki gitarı ile ev kirasını ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

"Ben sevdiğim işi yapıyorum, onlar da beni mükafatlandırıyorlar"

Tekirdağ Valilik binasının yanında şarkılarını söyleyen Can Harmanda, kafelerde de sahne aldığını, kış aylarında iş olmadığından kirasını sokaktan toplamaya çalıştığını belirterek, "Öğrenciyim burada, geçimimi bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Normalde canlı müzik yapıyordum kafede ama şu anda kış olduğu için müşteri yoğunluğu biraz zayıf ben de mutlu olduğum yere, sokaklara döndüm. Tekirdağ insanları sokak müzisyenlerini benimsiyorlar, hele ki öğrencilere her şeyini verirler, cefakar insanlar. Ben de onları seviyorum, beraber anlaşıyoruz sokakta. Ben sevdiğim işi yapıyorum, onlar da beni mükafatlandırıyor. Adana’dan geldim buralara. Adana’da böyle pek canlı müzik yapamazsın sokakta. Orada karşı çıkıyorlar. Tekirdağ insanları seviyor, Trakya insanı seviyor" dedi.

"Ev sahibi kapıya dayandı"

Ev sahibinin kapıya dayanıldığını, kirayı ödemek için müzik yaptığını vurgulayan Harmanda, "Bir gün ev sahibi kapıya dayandı ‘parayı bul getir nasıl bulursan bul’ dedi. Benim ailevi durumları sıkıntılı, babam inşaatçı. Adana’dan buraya taşındık ne akraba var ne eş dost. Kendi kendilerine zor geçiniyorlar. Bir de ben yük olmak istemedim. Ne yapayım, ne deyim dedim, zaten elimde sanatım var müziğe aşığım. Bu şekilde ev kiramı denkleştirmeye çalışıyorum inşallah denkleştiririz" diye konuştu

Vedat Bayraktar