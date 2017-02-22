Bugün size evde ağda nasıl yapılır? konusunu anlatacağınız.

Ev yapımı doğal ağda tarifi 1. tarif

Malzemeler

2 bardak şeker

1/4 oranında limon suyu

1/4 oranında su

2 adet aspirin

Öncelikle 2 su bardağı şekere bir bardağın dörtte biri oranındaki limon suyunu katıyoruz. Ayrı bir kapta bir bardağın dörtte biri ölçüde suyla 2 adet aspirini karıştırıyoruz, suyun içinde aspirin iyice erimelidir. Limon suyu, su, şeker ve aspirin yani tüm malzemeleri küçük bir tencereye alıp, orta ateşte karıştırıyoruz. Şeker suyun içerisinde iyice çözünüp kaynamaya başladığında,ocağı kısık ateşe alıp karıştırmaya devam ediyoruz.Ara ara baktınız taşmaya başlıyor,ocaktan alıp tekrar ateşin üzerine koyuyoruz.Ağda iyice kendi rengi olan karamelleşmeye başlayacaktır ama iyice koyulaşıncaya kadar ocakta karıştırmaya devam etmelisiniz.Şu var ki bal rengini gördüğünüzde hemen ocaktan almayın çünkü kıvamı henüz akıcıdır. Ağdanız karamele döndüğünde artık olmuştur.Biraz soğumasını bekledikten sonra cam kavanoza ya da yağlı poşete döküp serin yerde muhafaza edebilirsiniz.

Ev yapımı doğal ağda 2. Tarif

Malzemeler

1 çay bardağı şeker,

Yarım çay bardağı su,

Yarımdan az limon (yarımın tümü sıkılmayacak)

Tüm bu malzemeleri küçük bir tencereye koyup kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin, kaynayacak, köpükler filan çıkacak hatta rengi koyulaşınca, denemek için ağdadan bir kaşık alıp akıcılığına bakın. Şayet kıvamı tutmuşsa ateşten alın, olmamışsa az daha kaynasın, ağdanın piştiği de kokusundan anlaşılıyor, bildiğiniz macun kıvamına gelmelidir.

Evde doğal ağda tarifinin ayrıntılı tarifi şudur;

1.Adım

Tencereye şekeri koyup, orta ısıda, şeker karamelize olana kadar yani kahverengi yapışkan kıvama gelene kadar pişirin.

2.Adım

Tahta kaşıkla içine limon suyu ve suyu ilave edin. Bunları katarken dikkatli olun, şeker, çok köpüklü ve çok sıcak olacak, üzerinize sıçramasın.

3.Adım

Malzemeler eriyip, macun kıvamına gelen kadar karıştırmaya devam edin. Karışım çok kalın ise doğru kıvama gelene kadar, biraz su ilave edebilirsiniz.

4.Adım

Kullanmadan önce ağdanın biraz soğumasını bekleyin. Daha sonra kullanacaksanız, biraz soğutup, daha sonra buzdolabına kaldırın. Hemen ağda yapacaksanız ağdanın sıcaklığın kontrol edin. Ağda spatulası ile bileğinize hazırladığınız ağdadan biraz sürün. Rahatsız edici sıcaklıkta ise biraz soğuması için bekleyin. Yani ağda çok aşırı sıcak olmamalı, fakat soğuk da olmamalı teninizin dayanabileceği sıcaklığa geldiğinde ağdanız hazır demektir!

5.Adım

Almak istediğiniz kılların uzunluğunu kontrol edin. Kılları almakta ideal uzunluk 3 mm ve 6 mm arasında olmalıdır. Kıllar çok kısa ise, ağda tüyleri kökten almakta zorlanır, ve çekemez. Kıllarınız çok uzun ise, kılları çekmek güç olur.

6.Adım

Kozmetikçilerden ağda bandı satın alın. Ağda bandınız yoksa eski bir atleti veya pamuklu gömleği parçalar halinde kesip bunları ağda bandı olarak kullanabilirsiniz.

7.Adım

Ağdayı uygulamadan önce ağda yapacağınız yere bebek pudrası veya mısır nişastasından biraz serpin. Bu ürünler cildin fazla yağını ve nemini emecek, ağdanın teninize değil, kıllara yapışmasını sağlayacak böylece daha az acı duyacaksınız.

8.Adım

Ağda spatulasınızı kozmetikçiden temin edebilirsiniz. Hazırladığınız ağdayı ağda spatulası ile tüylerin çıkış yönüne doğru ağdayı sürün. Hazırladığınız pamuklu kumaşları ağdayı sürdüğünüz yere, tüylerin uzama yönüne bastırın. Ağdayı soğumaya bırakın, kumaşı hafifçe çekip, kumaşın çekilmeye hazır olup olmadığını kontrol edin.

9.Adım

Ağda çekilmek için kıvama geldiğinde, tüylerin çıkış yönünün tersine yapıştırdığınız kumaşı hızlı bir şekilde çekin.

10.Adım

Kalan ağdayı buzdolabında saklayın. Ağdanız katılaştıysa veya buzdolabındaki ağdayı tekrar kullanmak isterseniz, benmari usulü yahut mikrodalgada ısıtıp kullanabilirsiniz

Kaynak: www.mavikadin.com