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Evde çıkan yangında anne ve kızı hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve kızı hayatını kaybetti.

Evde çıkan yangında anne ve kızı hayatını kaybetti
Evde çıkan yangında anne ve kızı hayatını kaybetti - Foto Galeri

29 Mart 2018 19:09

 Yangın akşam saatlerinde Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Hamamkuyu Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Feriha Arısoy (80) ve kızı Necla Arısoy’un yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın nedeniyle çıkan duman bütün binayı sardı. Yangını gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına derhal müdahale eden ekipler evi saran dumanlar nedeniyle içeri girmekte zorlandı. Ekipler içeri girdiğinde hayatını kaybeden anne ve kızının cansız bedenlerine ulaştı.
Olayı duyan anne ve kızın akrabalı eve akın etti. Anne ve kızının cansız bedenleri olay yerin incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Ekipler yangın ile alakalı inceleme başlattı.  

Uğur Konuk
 

 

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