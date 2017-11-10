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Evde esrar üreten karı koca jandarmaya yakalandı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde evde ürettikleri iddia edilen esrarı traktörle satmaya giden şahıs ve kendisine yardım eden karısı, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Evde esrar üreten karı koca jandarmaya yakalandı

10 Kasım 2017 23:13

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin kırsal kesimlerinde uyuşturucu satıcıları ile mücadelelerini aralıksız sürdüren jandarma ekipleri, Kandıra’da uyuşturucu satan şahıslar olduğu istihbaratını alarak harekete geçti. Kandıra’ya bağlı bir köyde ikamet ettiği belirlenen S.K.’yı (53) takibe alan Kandıra Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. İl Jandarma Komutanlığı KOM ve Narkotik köpekli arama ekiplerinin de katıldığı operasyonda, S.K. adlı şahıs Kandıra merkezine traktörü ile giderken durduruldu. Şahsın kullandığı traktörün römorkunda yapılan içime ve satışa hazır şekilde paketlenmiş halde 5 kilo esrar ele geçirildi.

Bunun üzerine S.K.’yı yanlarına alan ekipler, şahsa ait ev ve eklentilerine Jandarma Narkotik köpekleriyle yaptığı aramalarda ise satışa ve içime hazır şekilde paketlenmiş 10 kilo esrar ve paketlemede kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Jandarma ekipleri evde bulunan uyuşturucuların üretimini yaptığı iddiasıyla S.K. ve kendisine yardım eden eşi H.K.’yı (50) gözaltına aldı. Gözaltına alınan karı-kocanın jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi. 

Gürcan Yılmaz
 

 

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