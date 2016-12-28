Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ikamet eden ve yaşlılığa bağlı hastalıkları bulunan 72 yaşındaki Zeynep Balkan’ın oğlu Ahmet Balkan, tedavisi halen devam eden annesini hastaneye götürmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mavi ambulanslarını aradı. Bunun üzerine harekete geçen hasta nakil ambulansı, zorlu kış şartlarına rağmen Büyükşehir'in kar timi eşliğinde Zeynep Balkan’ı evinden alarak hastaneye götürdü. Hastanedeki kontrolleri tamamlanan yaşlı kadın, işlemlerin ardından mavi ambulans ekibiyle birlikte evine döndü.

Büyükşehir’in mavi ambulanslarından düzenli olarak yararlandıklarını dile getiren Zeynep teyzemizin oğlu Ahmet Balkan, " Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu hizmetiyle bizleri yarı yolda bırakmıyor. Kar kış dinlemeden en önemli ihtiyacımız olan sağlık ihtiyacımız gideriliyor. Bu hizmetin sağlanmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

İsmail Gündüz