Evde yalnız bırakılan çocuk oyuncakla evi yaktı

Alevlere teslim olan evden küçük çocuğu komşuları çatı katında bulunan alçıpanları kırarak kurtardı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 792 Sokak’ta bulunan Fatih Apartmanı’nın çatı katında yer alan binada meydana geldi.

İddiaya göre, anne Meral ve baba Mustafa B., 6 yaşındaki çocuklarını evde yalnız bıraktıktan sonra dışarıya çıktı. Evde yalnız kalan 6 yaşındaki Y.B. elindeki yanıcı bir maddeyle iddiaya göre oyuncağını yaktı. Oyuncaktan yayılan alevler bütün evi sarmaya başlarken çatı katı tamamen yandı. Yangını gören komşular, ilk olarak durumu polis, 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra evde tek başına olduğunu bildikleri çocuğa alevlerden uzak bir bölgeye geçmesini söyledikten sonra koşarak binaya gittiler.

“Komşular alçıpanları kırarak küçük çocuğu kurtardı”

Kapının kilitli olduğunu gören komşular yan binadan çatı katına girmeye çalıştı. Çatı katında bulunan alçıpanları kırarak çocuğun yanına ulaşan komşular çocuğu kurtardı. Yangın noktasına gelen itfaiye ekipler yangına hemen müdahale ederken, alevler izolasyon kaplı çatıyı tamamen küle çevirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Dumanlardan etkilenen 6 yaşındaki Y.B. 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

“Yukarıya bir baktım ateşleri gördüm”

Çocuğu kurtaranlardan alt komşusu Hanifi Seçil, “Dışarıdan ses geldiğini duydum. Balkon çıktım yukarıya bir baktım ateşleri gördüm. Kapıyı açtım arkadaşlar bana içeride çocuk var dediler. Gittik yukarıya çocuğu kurtardık” dedi.

“Oyuncak yakmış”

Osman Yüce ise, “Çocuk evde yalnızken terasta oyuncak yakmış. Yukarıya çıktık orta koridorda olan duvarları kırdık. Duvardan geçtik ve çocuğu kurtardık” diye konuştu.

“Biz çocuğa kaç diye söyleyince o da kaçmış”

Karşı binada oturan ve yangını ilk gören komşu, “Alevi gördük ve koşarak gittik. Kapıyı zorladık ama kilitli olduğu için açamadık. Babası çocuğun arkasından kilitlemiş. Kapıyı açamayınca kartonpiyeri kırarak çocuğu kurtardık. Çocuğun alevde olmadığını fark ettik. Kapıyı kapatarak içeriye kaçmış. Biz çocuğa kaç diye söyleyince o da kaçmış. Allah’tan alevlere doğru kaçmamış. Yangında sanırım oyuncak yaktığı için çıkmış” dedi.

Adem Akalan

