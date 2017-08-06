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Evde yalnız kalan engelli çocuk yürekleri ağza getirdi

Elazığ'da evde yalnız kalan zihinsel engelli 15 yaşındaki çocuk, ikinci katın balkonundan kendini atmak istedi. Polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı çocuğu diğer balkondan giren komşu kadın kurtardı.

Evde yalnız kalan engelli çocuk yürekleri ağza getirdi

06 Ağustos 2017 15:54
Evde yalnız kalan engelli çocuk yürekleri ağza getirdi - Tıkla İzle

Olay, Nail Bey Mahallesi General Hakkı Talay Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki zihinsel engeli çocuk S.E., annesinin kapıyı kilitleyip dışarıya çıkmasının ardından kendisini evin balkonundan aşağıya sarkıttı. Balkondan sarkan çocuğu gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yere hava yastığı açtı. Daha sonra polisler, S.E.'yi ikna etmek için uzun süre çaba harcadı. Yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından S.E.'yi yan komşusu evin arka balkonundan girerek ön balkondan çekip aldı. Daha sonra S.E.'nin annesinin eve gelmesinin ardından kapının açılmasıyla S.E., polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Yunus Özhanlı


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