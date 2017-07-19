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Evdeki hayatlar

Samsun Mithat Paşa Lisesinde 30 yıl idarecilik yapan Ayşe Şener(84), Basın İlan Kurumu(BİK) Samsun İl Müdürlüğünün "Evdeki Hayatlar Projesi" kapsamında evinde ziyaret edildi.

Evdeki hayatlar

19 Temmuz 2017 12:16

BİK Samsun İl Müdürlüğü tarafından başlatılan "Evdeki Hayatlar Projesi" ile evde sağlık hizmeti alan hastaların yaşantısı kamuoyuna yansıtılıyor. Toplumsal bilinci artırmak için BİK Samsun İl Müdürlüğü tarafından başlatılan "Evdeki Hayatlar Projesi", Samsun Kamu Hastaneleri Birliği ve Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülüyor. Proje kapsamında bu hafta 7 yıldır evde sağlık hizmeti alan; meme kanseri ve akciğer embolisi hastası olan 84 yaşındaki Ayşe Şener ziyaret edildi. Emekli öğretmen olan Şener, 3 haftada bir evde sağlık hizmeti alıyor.

Samsun Mithat Paşa Lisesinde 30 yıl müdürlük yapan Ayşe Şener uygulamadan son derece memnun. 37 yıllık öğretmenlik ve idarecilik mesleğinde birçok öğrenciyi mezun eden Şener, öğrencileri tarafından da ihmal edilmiyor. Binlerce kişiyi okutan Şener'in öğrencileri sık sık öğretmenlerini ziyarete geliyor. Hayatını eğitime adamış Ayşe Şener, "Evdeki Hayatlar Projesi" kapsamında ziyaret edilmenin mutluluğunu yaşadı. Ayşe Şener'in evde sağlık kontrollerini gerçekleştiren Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde görevli Dr. Ecem Yetim, Şener'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

"Evdeki Hayatlar Projesi" ile toplumsal bilinç oluşturmayı hedeflediklerini belirten BİK Samsun İl Müdürü Mustafa Bayraktar, "Bu projeyle insanların duygularına tercüman olduğumuzu gördük. İlk etapta belirlediğimiz 10 hasta var. Hastalarımıza devletimiz zaten her türlü yardımı yapıyor. Hastalarımıza gitmeye devam edeceğiz" dedi.
Evde sağlık hizmetinden memnun olduğunu belirten Ayşe Şener, "1998'de emekli olduktan sonra bu hastalığa yakalandım. İki ameliyat geçirdim. Doktorlar 3 haftada bir eve geliyorlar. Kontrollerimi yapıyorlar. Saati saatinde geliyorlar. Bu uygulamadan memnunum. Öğrencilerim de hala ziyaretime geliyorlar. Binlerce öğrenci okuttum. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım" diye konuştu. 

Kenan Akyüz


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