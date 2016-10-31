Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece Fatih Mahallesinde yaşayan Kuzey ailesinin evine giren hırsız, akıllara durgunluk veren bir olaya imza attı. Kuzey ailesinin evde olmadığı 2 saatlik süre içerisinde eve giren hırsız, evde umduğunu bulamayınca, ailenin 18 yıldır çocukları gibi büyüttüğü papağanları çaldı. Olaydan kısa bir süre sonra eve gelen Kuzey ailesi, ortamın dağınık olduğunu görünce, şoka uğradı. 18 yıldan beri birlikte yaşadığı "Bico" ve "Sarı kız" isimli papağanlarının çalındığını gören Lale Kuzey gözyaşlarına boğuldu. Olay sonrası polise haber veren gözü yaşlı aile, sokak sokak kuşlarını aradı.

Papağanların çocuğu gibi sevdiğini belirten 33 yaşındaki Lale Kuzey, "İlk ortaokuldaydım Bico bize geldiğinde. Birkaç yıl boyunca uçabiliyordu ama elektrik çarptıktan sonra uçma yeteneğini kaybetti. Veteriner kanatlarının yolunması gerekiyor dedi ama ben canı yanar diye kıyamadım. Ben onu omuzumda bisikletin önünde gezdiriyordum. Evlendim hamile oldum çocuğum karnımda o omuzumda geziyorduk. Sürekli birlikteydik, bebek arabasının altında geziyordu. Sonrasında sarı papağanı aldık, Bico başlarda hiç istemedi sonrasında da hiç ayrılmadılar, çifte kumrular gibi. Eve geldim, eşim de işten geldi, çocuklar kayınvalidemdeydi. Aramızda bir daire var. Üstümüzdeki dairede kayınvalidem kalıyor. Onların oraya yemeğe çıktık. İşte yemekten sonra eve geldik. Ben çöpü attım. Eşim benden önce geldi. Eşim bağırdı, eve hırsız girdi diye. Ben de dalga geçiyor sandım umursamadım. Şuraya kadar geldim. Ayakkabıların hepsi dağınık, montları yere devirmiş. Buraya baktım kuşlar yok neye uğradığımı şaşırdım" dedi

"Çocuklarım gibiydi onlar benim"

Papağanlarının çalındığını gördüğünde yaşadığı üzüntünün tarifi olmadığını söyleyen Kuzey, "Çok kötü oldum, şaka mı gerçek mi, hayal mi, değil mi? Hala o anları yaşıyorum. Çok kötü bir andı benim için, her yeri dağıtmış. Alacak hiçbir şey yoktu. Para, altın falan hiçbir şey yoktu. Bir de bizim evlilik yüzüklerimiz onun dışında hiçbir şeyi yoktu. Gıcıklık olsun diye mi aldı bilmiyorum. Ben kuşlarımın geri gelmesini ve bir şekilde bulunmasını istiyorum. Lütfen kuşlarımı geri getir, ben onlarsız yapamam. Çocuklarım gibiydi onlar benim. Evde her halde para, altın falan aradı, bulamayınca onların para edeceğini düşünerek kuşları aldı. Çok fazla para edeceğini sanmıyorum. 200 lira 400 lira onu doyurmaz zaten. O yüzden lütfen geri getirsin" diye konuştu.

"Kuşların kaybolması manevi olarak içimizi acıttı"

Kaybolan papağanlarının geri getirmesi için hırsıza seslenen Lale Kuzey'in eşi Umut Kuzey, "Evlendiğimiz günden bu yana bizimle beraberlerdi. Çocuklarımızla bir tuttuğumuz, onlar kadar çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz varlıklardı. Kapıdan girince görür görmez üzüldüm. Kapının karşısında cam kenarında olduğu için direkt gözüme çarptı. Balkon kapısı açıktı. O anda ben şok oldum. Manevi değeri olarak daha çok içimizde acı yarattı. Bundan dolayı alan kişilerin tarafımıza bırakmasını istiyoruz. Ya da emniyete ulaştırmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Emrah Kuş - Hülya Keklik



