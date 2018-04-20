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Evin kapısını açtıklarında şoke oldular

Tokat'ta tatilde ödemediği elektrik faturası nedeniyle elektriği kesilen ve buzluktaki gıdalar eriyerek çözülen vatandaş, tüketici hakem heyetine başvurdu. 500 lira tazminat kazanan vatandaş, mağduriyetinin daha fazla olduğunu ileri sürerek olayı yargıya taşıdı.

Evin kapısını açtıklarında şoke oldular

20 Nisan 2018 11:25

Tokat'ta oğullarının yanına giden aile, yaklaşık 30 gün sonra evlerine döndüklerinde gözlerine inanamadı. Osman Öztaş (54), evin kapısını açtıklarında gelen pis kokuların buzdolabından kaynaklandığını fark etti. Ödemediği elektrik faturası nedeni ile elektriğinin kesilmesi sonucu buzluktaki gıdaların eriyerek çözüldüğünü gören Öztaş, mağdur edildiği iddiası ile konuyu tüketici hakem heyetine taşıdı. 500 lira tazminat kazanan Öztaş, mağduriyetinin daha fazla olduğunu ileri sürerek olayı yargıya taşıdı. 

Osman Öztaş, "Geçtiğimiz yıl 9. ayın 18'inde elektriğimiz kesilmiş. Biz evde yoktuk. 9. ayın 20'sinde oğlum faturayı yatırıyor. Biz elektriğin kesik olduğundan haberimiz olmadığı için 10. ayın 18'inde eve geldiğimizde elektriğimizin kapalı olduğunu ve büyük bir pis koku geldiğini fark ederek buzdolabının kapağını açtığımızda şok olduk. Buzlukta olan tüm gıdalar erimişti, içindeki malzeme dolabın motoruna varana kadar eriyerek akmıştı. Bu nedenle polis çağırarak rapor tutturduk. Yaklaşık bin 500 liralık dolabımdaki ürünler, parke ve buzdolabım zarar görmüştü. Yaklaşık 3 bin lira bedel olarak zarara uğradığımı yazdılar. Firma ile iletişime geçtik, cevap alamayınca tüketici hakem heyetine başvurduk. Elimizdeki fotoğrafları verdik, fatura vermedik fazla masraf çıkmasın diye. Gücümüzün yettiği kadarıyla yaptırdık. Fotoğraflar ortada olduğu halde dolabımın içinde sadece bin 500 liralık masrafım olduğu halde bana 500 lira bedel biçtiklerine şok oldum. Bu nedenle bu konuyu tüketici mahkemesine taşıyacağım, her ikisinden de şikayetçiyim" dedi. 

35 liralık fatura için 24 lira açma kapama parası kesildiğini ifade eden Öztaş, "Ben neden 200 lira abone parası yatırıyorum. Bunun için de gerekli yerlere itirazda bulunarak hakkımı arayacağım" diye konuştu.  

Nurhan İçmez
 

Etiketler: ev, kapı

 

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