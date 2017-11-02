Evinde onlarca kedi ve köpekle birlikte yaşıyor

Silivri’de yaşayan Hayvan Hakları Konfederasyonu Silivri temsilcisi ve Silivri Hayvan Hakları Derneği Başkanı Şükran Sunç Çakır, evinde bakıma muhtaç onlarca kedi ve köpekle yaşıyor. Silivri’nin Çanta mahallesinde ikamet eden Şükran Sunç Çakır “Burada kendimizce bir barınak yaptık. Burada yüz küsur kedi ve yaklaşık 60 köpek yaşıyor. Dernek olduğumuz halde kendi imkanlarımızla bakıyoruz ve artık yetişememe duruma geldik. Çünkü hiçbir destek almıyoruz” dedi.

“Kurtarabildiğimiz canı kurtarmaya çalışıyoruz”

Günümüzde kentleşme, insan faktörünün bu yola ittiğini ifade eden Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü;” Hayvanların yaşam alanları kalmadı. Hayvanlar insanlar tarafından şiddete, tecavüze maruz kaldıkları için ve belediye yeterli derecede işini yapmadığı için bizde hayvanseverler olarak bu şekilde kurtarabildiğimiz canı kurtarmaya çalışıyoruz. Aslında bunun çok büyük zorlukları var. Hayvanlar doğal ortamlarında insanlarla iç içe yaşamaları gerekirken maalesef insanlar ve devletimiz yeterli derecede bu işe el atmıyor. El atmadığı için de bizler bu yola sevk edildik. Bu hayvanların çoğunu barınaklardan kurtarıyoruz. Çünkü barınakların yeterli bakım imkanları olmadığı için veya veteriner hekimler yeterli tedavi uygulamadıkları için barınaklardan çıkartıyoruz. Sokaklardan bulduğumuz yaralı hasta hayvanlara ulaşıp onları bir şekilde tedavi ettirip burada bakımlarına devam ediyoruz. Ormana atılan hayvanlar oluyor, onların bakımlarını yapıyoruz. Normalde sağlam hayvan almıyoruz.”

“Manevi desteğe de çok ihtiyacımız var”

“Vatandaşlarımız mama, ilaç ve kulübe desteğinde bulunmak isterlerse bize dernek üzerinden ulaşabilirler. Sadece maddi destekte değil manevi desteğe de çok ihtiyacımız var. Burada gelip bizlere yardımcı da olabilirler. Yapılacak işlere, bakımlara yardım edebilirler. Hayvanseverlerin ve merhameti olan tüm insanların desteğini bekliyoruz.”