Evindeki atölyesinde su kabağından lamba yapıyor

Evinin alt katındaki küçük bir atölyede 13 yıl önce hobi olarak işlemeye başlayan Gül, su kabaklarını düğünlere hediye olarak gönderirken sipariş üzerine de satış yaparak para kazanıyor.



Su kabağının oluşumunu anlatan Uğur Gül bir kabağın tam anlamıyla süs eşyası olması için yaklaşık 4 aylık bir süresi olduğunu söyleyerek,"Kabaklar 4 ay kuruduktan sonra işlemeye başlarız. Önce kabağın içini çeşitli aletlerle oyarak temizliyorum. Ondan sonra kabağın üzerine şekiller çiziyorum veya şekil yoksa kafamızda bir model oluşturup onu çiziyorum. Bunun içinde kullandığım çeşitli makineler var. Daha sonra boyuyorum ve motifine göre boncuk takma işlemi yapıyorum. En son olarak elektrik aksamı döşenerek kabak lambası hazır hale geliyor" dedi.



Gül, eskiden su kabaklarının hemen hemen her evde bulunduğunu, su taşıma kabı ve birçok ev eşyası olarak kullanıldığını da anlatarak, "Çok eskiden naylon malzemeler yok iken bu kabaklar su kabı, maşrapa, saklama kabı, gibi çeşitli amaçlar için kullanılıyordu" diye konuştu.



Su kabağından nasıl lamba yapmaya başladığını da anlatan Gül, "Emekli olduktan sonra can sıkıntısından dolayı bir şeyler yapmak istedim. Evimin bahçesinde su kabağı yetiştirmeye başladım, daha sonra internette su kabağından lambalar ve çeşitli eşyaların yapıldığını gördüm ve bende hobi olarak su kabaklarından lamba yaptım. Şimdi düğünlere hediyelik olarak alanlar var, sipariş üzerine lamba yaptıranlar var, satış yapıyorum. Kabaktan yapılan lambalar ve aksesuarlar çok beğeniliyor. Hem can sıkıntım gitmiş oldu hem de para kazanıyorum. Ömrüm yettiği kadar da bu işi yapmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Sedat Özata