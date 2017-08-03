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Evinden çıkmayan engelli vatandaş yıkımı erteletti

Bolu’da, kentsel dönüşüm nedeniyle yıkım kararı verilen 4 katlı apartmanın 3’üncü katında yaşayan engelli vatandaş evinden çıkmayınca yıkım ertelendi.

Evinden çıkmayan engelli vatandaş yıkımı erteletti

03 Ağustos 2017 19:31

Edinilen bilgiye göre, Semerkant Mahallesi Oğuz Sokak’ta bulunan 50 yıllık 4 katlı bina, kentsel dönüşüm kapsamına alınarak yıkımına karar verildi. Sıvası olmayan binada yaşayanlar, evlerini boşaltmasına rağmen, apartmanın 3’üncü katında yaşayan 65 yaşındaki engelli Hasan Helvacı evinden çıkmadı.

Yıkım için apartmanın önüne gelen polis, zabıta ve yıkım ekibini gören Helvacı, apartmanın kapısını kilitleyerek evine çıktı. Uzun süre polislerin çağrısına kulak asmayan Helvacı, uzun uğraşlar sonunda yıkım ekibinin gitmesi şartıyla kapıyı açacağını söyledi.

Hasan Helvacı, iş makinesinin binadan uzaklaşmasının ardından evinden çıktı. Apartmandan polis ekipleri yardımıyla çıkan Helvacı, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Yapılması planlanan apartmanın yıkımı ise ileri bir tarihe ertelendi. 

Faruk Çidem
 


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