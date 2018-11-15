Evine duvarda açılan boşluktan giriyor

Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde yaşayan 15 nüfuslu Erey ailesi, sıra dışı bir mağduriyet yaşıyor. Mahallede yaklaşık 20 yıl önce müşterek bir arazi satın alan ve burada bir ev inşa eden 55 yaşındaki Lütfü Erey, paydaşları olan komşularıyla kendisine ait arazinin tapusunu alamadı. Ailenin yaşadığı evin dört bir yanına komşuları tarafından duvar örülünce, eve giden tüm yollar ise engellendi. Bu yüzden büyük mağduriyet yaşayan ve eve giriş çıkışta sorun yaşayan aile, komşularından yardım istedi. Buna karşılık bir komşu tarafından duvarda açılan bir metrelik delikten evlerine gidip gelebilen aile, yetkililerden sorunlarının çözümü için yardım talep ediyor.

“ŞU AN CEZAEVİ GİBİ BİR YERDEYİZ”

İHA muhabirine konuşan inşaat işçisi Lütfü Erey, yaklaşık 8 yıldır evin ulaşım yolunda mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Evlerine giden bütün yolların kapanmasıyla cezaevi hayatı yaşadıklarını ifade eden Erey, “Yaklaşık 8 yıldır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Daha önce bir ara yolda evimize gidip geliyorduk. O yolda ise yeni ev yapıldı ve oraya bir duvar örüldü. O zaman 2-3 gün boyunca evde mahsur kaldık. Sonra komşumuz kendi duvarını yıkarak küçük bir yol verdi. Şu an cezaevi gibi bir yerdeyiz. Komşum bana bu yolu vermeseydi, evime helikopterle gitmem gerekecekti” dedi.

“EVİME BİR TORBA ÇİMENTO DAHİ GETİREMİYORUM”

Evlerine gidecek bir yol olmadığından dolayı küçük bir malzeme alırken bile sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Erey, “Evimin üst katında damlama oluyor. Bu sıkıntılardan dolayı evime bir torba çimento dahi getiremiyorum. Ben nereye gidebilirim? Bu çevrede benim gibi sıkıntı yaşan birini daha görmedim. Toplam 15 nüfusluk aileyiz. Ben bu 15 nüfusu alıp nereye gidebilirim?” diye konuştu.

“DURUMUMU GÖREN POLİSLER AĞLADI”

Geçtiğimiz günlerde kömürlüklerinde yangın çıktığını ve itfaiyenin yangını söndürmek için arazisine giremediğini anımsatan Erey, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir yangın olsa veya bir cenazem olsa evden çıkmayacak. Geçtiğimiz günlerde kömürlüğümüz yandı. Yaklaşık 2 ton odunum yandı. Peki, evim yansaydı ne olacaktı? Yangın sırasında itfaiye aracı da yanaşamadı. Benim durumumu gören polisler ağladı. Ben de vergi veren bir vatandaşım. Bu duruma devletin bir el atması lazımdır. İnşaatta günlük olarak kazandığım paralarla bu arsayı aldım ve ev yaptım. Bu yol yüzünden hiçbir yere gidemiyorum.”