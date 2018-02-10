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Evinizin havası artık daha temiz

Gün geçtikçe kirlenen hava dolayısıyla teknolojik ürünler artık evdeki havayı temizlemek üzerine geliştiriliyor. Bu anlamda özellikle evdeki havanın temiz olmasını isteyen tüketiciler için 'Temiz Hava Cihazı' iklimlendirme fuarında katılımcılar ile buluştu.

Evinizin havası artık daha temiz

10 Şubat 2018 09:22
Evinizin havası artık daha temiz - Tıkla İzle

ISK-SODEX İstanbul 2018 Fuarı'nda çeşitli ülkelerden gelen katılımcılar, yeni ürün ve hizmetlerini ilk kez sergiledi. Fuarda sergilen ve gittikçe kirlenen havaya alternatif olarak geliştiren 'Temiz Hava Cihazı' katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Sigara ve balık gibi yoğun kokuları dahi temizleyebilen cihazın, ayrıca ultraviole ışınları sayesinde havada dolaşan mite, bakteriler, grip virüsü, maya ve küf gibi zararlı canlıları da yok ettiği belirtildi. Hibsan Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Tunceli, bu yıl fuara yeni ürünleri Hava Temizleme Cihazı ile katılmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtirken, evlerde ve ofislerde kullanıma uygun olan cihazın insan sağlığı için çok önemli olduğuna da değindi.

"İnsan sağlığı için gerekli bir cihaz"

35 yıllık sanayici olduğunu ve aspiratör ve enerji tasarrufu gibi birçok dalda patentlerinin olduğunu söyleyen Hikmet Tunceli, " Bu sene fuara Hava Temizleme Cihazı'mız ile katıldık. İnsan sağlığı için gerekli olan bu cihazımızı ev ve bürolarda kullanıma uygun halde ürettik. Ev için ürettiğimiz cihazlarımızı kullanışlı olması için sehpa şeklinde tasarladık. Piyasaya çıkan ürünümüzün ayrıca ihracatını da yapıyoruz" dedi.

"Ayda sadece 5 TL'lik elektrik harcıyor"

Cihazın özelliklerinden de bahseden Tunceli, " Cihazın en önemli özelliği sigara, yemek ve ortama yayılan kötü kokuları temizlemesidir. Ayrıca ortam tozunu topluyor. Astım ve lösemi hastaları için ayrı bir filtresi var. Toz zerreciklerinin içerisinde ki zararlı canlıları ultraviole sistemi sayesinde yok ediyor. Evcil hayvanların uçuşan tüylerini topluyor. Bunun yanı sıra koku odası sayesinde ortama istenilen kokuyu yayıyor. Cihaz, bulunduğu alandan 50 metre karelik alana kadar etkilidir. Bu cihazla birlikte sağlıklı ve temiz bir ortam elde ediliyor. Çok sessiz çalışan cihaz yatak odasında dahi kullanılabilir. Bir diğer önemli nokta ise cihaz uyku modunda 24 saat çalıştırıldığında bir ayın sonunda 5 TL'lik elektrik harcıyor. Hava Temizleme Cihazı enerji tasarrufu sağlayan çok verimli bir cihazdır" ifadelerini kullandı.

Etiketler: hava temizleme çihazı, Hibsab, sağık, temiz hava

 

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