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Evkur Yeni Malatyaspor, 3 hazırlık maçı oynayacak

İkinci etap kampını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde gerçekleştirecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, kamp süresince 3 hazırlık maçı oynayacak.

Evkur Yeni Malatyaspor, 3 hazırlık maçı oynayacak

17 Temmuz 2017 12:22

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde yeni sezon öncesi güç depolayan sarı-siyahlılar, ikinci etap kampı için bugün Topuk Yaylası’nda bir araya gelecek.

Bu kamp döneminde 3 hazırlık maçı oynayacağı açıklanan Malatya ekibinin hazırlık maçı programı ise şöyle:

22 Temmuz Cumartesi
Boluspor

25 Temmuz Salı
Tuzlaspor

27 Temmuz Perşembe
Adanaspor

Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci etap kampının ardından Ağustos’un ilk haftası gerçekleştirilecek TSYD Kupası maçlarına katılmak için Ankara’ya gidecek. 

Mehmet Türel


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