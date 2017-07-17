Evkur Yeni Malatyaspor, 3 hazırlık maçı oynayacak

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde yeni sezon öncesi güç depolayan sarı-siyahlılar, ikinci etap kampı için bugün Topuk Yaylası’nda bir araya gelecek.
Bu kamp döneminde 3 hazırlık maçı oynayacağı açıklanan Malatya ekibinin hazırlık maçı programı ise şöyle:
22 Temmuz Cumartesi
Boluspor
25 Temmuz Salı
Tuzlaspor
27 Temmuz Perşembe
Adanaspor
Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci etap kampının ardından Ağustos’un ilk haftası gerçekleştirilecek TSYD Kupası maçlarına katılmak için Ankara’ya gidecek.
Mehmet Türel