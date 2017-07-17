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Evkur Yeni Malatyaspor, aradığı 10 numarayı buldu

Süper Lig’in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, uzun süredir aradığı 10 numarayı Hollanda'da buldu.

Evkur Yeni Malatyaspor, aradığı 10 numarayı buldu

17 Temmuz 2017 11:16

Sarı-siyahlılar, Hollanda 1. Lig takımı Utrecht’te forma giyen Fas asıllı Nacer Barazite’yi sözleşme imzalamak için Türkiye’ye davet etti.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Evkur Yeni Malatyaspor’un uzun süredir peşinde olduğu Hollandalı yıldız oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardığı ve 10 numara pozisyonunda görev yapan futbolcunun bugün Türkiye’ye geleceği öğrenildi.

Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen 27 yaşındaki Nacer Barazite, son olarak Hollanda 1. Lig ekibi Utrecht’te oynadı.

Forvet arkasında oyuncu kurucu olarak görev yapan Barazite, Utrecht’te 2016-2017 futbol sezonunda toplamda 37 resmi karşılaşmaya çıktı ve 8 gol kaydetti.

Arsenal, Vitesse, Austria Wien, Monaco ve Utrecht formlarını giyen başarılı futbolcu, Hollanda U21 Milli Takımı formasını da terletti.

Teknik Direktör Sağlam’ın da transferini çok istediği Barazite’nin bugün Türkiye’ye gelip sarı-siyahlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor. 

Mehmet Türel

Etiketler: Evkur Yeni Malatyaspor, Nacer Barazite


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