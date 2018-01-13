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Evkur Yeni Malatyaspor, Arnavutluk temsilcisi Luftetarı’yı 3-1 yendi

Evkur Yeni Malatyaspor, kampta oynadığı üçüncü hazırlık maçını 3-1 kazandı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Arnavutluk temsilcisi Luftetarıyı 3-1 yendi

13 Ocak 2018 19:43

Devre arası kamp çalışmaları çerçevesinde Antalya’da Arnavutluk 1. Lig takımı Luftetarı ile hazırlık karşılaşması oynayan Evkur Yeni Malatyaspor, rakibini 3-1 mağlup etti.

Bir otelin sahasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini 6 ve 10. dakikada Adem Büyük, 15. dakikada ise Khalid Boutaib kaydetti. Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmaya Ertaç, Seth, Chabeke, Sadık, Murat Yıldırım, Azubuike, Sadio, Aytaç, Dening, Adem ve Khalid on biriyle başladı. Karşılaşmada Teknik Direktör Erol Bulut, bütün futbolculara şans tanıdı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Antalya kampında oynadığı 3 hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

 

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