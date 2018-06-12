Evkur Yeni Malatyaspor Danijel Alexsic’i İstanbul’a getirdi

Transfer çalışmalarına hızlı başlayan Malatya temsilcisi, FC. St. Gallen takımının 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Danijel Alexsic ile prensipte anlaşmaya vardı. Teknik Direktör Erol Bulut’un sezon devam ederken yardımcılarına izlettiği Danijel Alexsic’in bugün İstanbul’a geldiği ve sarı-kırmızılı takımın yöneticileriyle masaya oturduğu bildirildi.

Geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak oynayan Aytaç Kara’nın gitmesi, Azubuike’nin ise Fransa’dan gelen transfer teklifini olumlu değerlendirmesi üzerine harekete geçen Malatya ekibi, Danijel Alexsic ile anlaşmaya vardı. Kulübüyle sözleşmesi devam eden Alexsic ile önümüzdeki günlerde protokol yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor Issiar Dia, Sadio Diallo, Emanuel Dening ve Fabian Farnolle’yi elinden çıkarmanın formülünü arıyor. Geçen sezon beklediği verimi alamadığı yabancı oyuncularla bağlayıcı sözleşmelerinden dolayı yollarını ayırmakta zorlandığı ifade edilen sarı-kırmızılılar, 25 Haziran’da başlayacak kamp çalışmalarına kadar bu sorunu çözmeyi planlıyor.

Aksi halde Malatya ekibi anlaşma sağladığı yeni transferleri kadro fazlalığından dolayı renklerine bağlayamama tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Mehmet Türel

