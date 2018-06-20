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Evkur Yeni Malatyaspor, Hollandalı Mitchell Donald ile anlaştı

Evkur Yeni Malatyaspor, Hollandalı orta saha oyuncusu Mitchell Donald ile her konuda anlaştı. Sarı-kırmızılıların Donald ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, Hollandalı Mitchell Donald ile anlaştı

20 Haziran 2018 17:31

Transfer çalışmalarını hızlandıran Evkur Yeni Malatyaspor, Sırp ekibi Kızılyıldız'ın Hollandalı orta saha oyuncusu Mitchell Donald'ı İstanbul'a davet ederek, bir görüşme gerçekleştirdi. Yönetimin Donald ile her konuda anlaşma sağladığı ve 3 yıllık resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. 1988 Hollanda Nieuw-Vennep doğumlu olan Mitchell Donald, merkez orta sahada oynuyor. 1,84 metre boyundaki Mitchell Donald, ön libero ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor.

Kulübü Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Hollandalı futbolcu, Roda JC Kerkrade U21, Mordovia Saransk, Willem II Tilburg, AFC Ajax Amsterdam, Roda JC Kerkrade takımlarının formalarını giydi.
Mehmet Türel
 

 

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