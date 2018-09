Evkur Yeni Malatyaspor'da 3 haftalık galibiyet özlemi sona erdi

Takımdaki son durum ve Çaykur Rizespor galibiyetini İHA'ya değerlendiren Adil Gevrek, 6 haftada toplandıkları 10 puanın kendilerini memnun ettiğini ifade etti. Çaykur Rize maçında sıcak havaya rağmen 3 puan alan taraf olduklarını belirten Gevrek, “Ligde 3 haftalık bir galip gelememe sorunumuz vardı, Allah'a şükür bu sorunu Rize galibiyetiyle aştık. İki takım için de zorlu ve sıcağın etkilerinin görüldüğü bir 90 dakika oldu. Futbolcular zaman zaman koşmakta bile zorlandılar. Mücadelelerinden dolayı futbolcularımızı kutluyorum. Takımda maç eksiği olan futbolcularımızın da kendilerini bulduklarına şahit olmak ilerisi adına sevindirici gerçekten. Galip geldiğimiz için mutluyuz” diye konuştu.

“Her takımın her takımdan puan alabileceği bir güç dengesi durumu var”

Gevrek, bu sezon ligde her takımın her takımdan puan alabilecek bir güç dengesi durumunun olduğunu da belirterek, “Bu sezon şuan kadar her takımın her takımdan puan alabileceği bir güç dengesi durumu var ligimizde. Tabi bu da müsabakaları daha çekici hale getiriyor. Bu da zor maç, kolay maç ayrımını ortadan kaldırıyor. Bu anlamda bizim de önümüzde önemli bir maç takvimi var. Önümüzdeki hafta oldukça güçlü bir takımla deplasmanda karşılaşacağız. Umarım oradan arzuladığımız sonuçla döneriz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Türel