Diğer
Kategoriler

Evkur Yeni Malatyaspor’da Gençlerbirliği maçı alarmı

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Trabzonspor maçının ikinci yarısında kötü oynadıklarını belirterek, “Artık önümüze bakmalıyız. Bu anlamda Gençlerbirliği ile önemli bir maça çıkacağız. Bu maça camia olarak çok iyi hazırlanmamız gerekiyor” dedi.

Evkur Yeni Malatyasporda Gençlerbirliği maçı alarmı

19 Mart 2018 15:34

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 4-1 mağlup oldukları Trabzonspor karşılaşması ve takımdaki son durumla ilgili İHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, ligin 27. haftasındaki Gençlerbirliği maçının önemine de vurgu yaptı.

“Sahamızdaki 4 maça da final havasında çıkacağız”

Trabzonspor karşısında ikinci yarıda kötü oynadıklarını belirten Gevrek, “Maçın ilk yarısında her anlamda iyi oynadık, ancak ikinci yarıda kötü olan taraftık. Bu da yenilgiyi kaçınılmaz kıldı. Ne söylersek söyleyelim, kaybedilen puanlar kaybedilmiştir. Bizim bu maçı unutup önümüze bakmamız lazım. Çünkü önümüzde çok önemli Gençlerbirliği maçı var. Bu maça camia olarak çok iyi hazırlanmamız lazım. Bu anlamda sahamızdaki 4 maça da final havasında çıkacağız” ifadelerini kullandı.

“Düşme barajını yukarı taşıdı”

Küme düşme barajının yükselebileceğini de dile getiren Adil Gevrek, “Bu hafta oynanan maçlarda alttaki takımların çoğu kazandı. Bu da bir anlamda düşme barajını yukarı taşıdı diyebiliriz. Bakıldığında Karabük dışında havlu atmış takım yok. Bu nedenle kalan haftalarda maçların zorluk derecesi yüksek olacaktır. Hiçbir takımın yerinde rahat olacağını sanmıyorum” diye konuştu.  

Mehmet Türel

Etiketler: Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç