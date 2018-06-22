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Evkur Yeni Malatyaspor'da gündem transfer

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, transfer konusunda çalışmalarının sürdürdüklerini söyleyerek, "Elbette transfer yapacağız ama bu sayı çok olmaz. Bizim için transfer yapmaktan çok alınan ismin kalitesi ve sunacağı katkı önemli" dedi.

Evkur Yeni Malatyasporda gündem transfer

22 Haziran 2018 17:40

Yeni sezon çalışmalarıyla ilgili konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, mevcut kadroyu koruyup üzerine bir kaç takviye daha yapacaklarını ifade etti. Gündüz, “Yeni sezon çalışmalarımıza erkenden başladık. En başta transfer komitemizi oluşturduk. Kolları sıvadık ve ilk transferimizi de yaptık. Bu sezon transferde işimiz geçen yılki gibi zor değil, çünkü elimizde hali hazırda bir kadro var ve bu kadroyu büyük oranda korumak istiyoruz. Tabi transfer yapacağız ama bu sayı en fazla 6 ya da 7 olur. Mevcut kadromuzun omurgasını koruyup, üzerine sağlam birkaç takviye yaparsak herhangi bir sorun yaşamayız diye düşünüyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Daha öncede söylemiştim. Yeni sezonda hedefimiz ilk 8’e girmek. Bunu da başarabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.
Mehmet Türel
 

 

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