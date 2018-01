Evleri çatlayan köylüler ölüm korkusuyla yaşıyor

Ahmetçe köyündeki 9 evde çatlak bulunurken, bu evlerden bir tanesinin ağır hasarlı olduğu için oturulamaz raporu bulunuyor. Öte yandan köye 10 yıl içerisinde iki kez cami yapılmış. Yetkililerin köyde yaptıkları incelemede çatlakların usta hatasından kaynaklandığının kendilerine ilettiklerini ifade eden köylüler, evlerde çatlamaların usta hatasından değil, köyde meydana gelen heyelandan oluştuğunu savunuyorlar.

Ahmetçe köyü sakinleri yıllardır heyelanla mücadele ettiklerini ifade ediyorlar. Yıllardır yetkililerin köylerine gelip gittiğini söyleyen köy halkı, köyde zarar gören 9 ev için usta hatası gerekçe gösterilerek, hiçbir işlem yapılmadığını savunuyor. Evlerinde oluşan çatlak ve kaymaların her geçen gün arttığını da dile getiren vatandaşlar, ölüm korkusu ve tedirginlikle yaşamaktan geceleri rahat uyku uyuyamadıklarını belirtiyorlar.

Yetkililer tarafından bir an önce çözüm getirilmediği takdirde birkaç yıla kadar evlerin tamamen yıkılacağını kaydeden köylüler, göz göre göre ölüme terk edildiklerini savundular. Kendi çabalarıyla evlerde tamirat yapmaya çalıştıklarını söyleyen köy sakinleri, “Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyiz? Her gün ölümle burun buruna yaşamaktan bıktık. Şahsi çabalarımızla senelerdir bir yere varamadık” dedi.

2005 yılında ev yaptığını kaydeden köy sakinlerinden Osman Çakmak, “6 yıl içinde evimizde ciddi derecede çatlak, oturma ve kaymalar oluştu. Bununla ilgili o dönemde kaymakamlığımıza müracaatta bulunduk. Gelen heyet evimizi inceledikten sonra, oturulamaz raporu vererek kullanılmayan okul lojmanını tahsis etti. Bu okul lojmanında 3 yıl kadar oturduk. Lojman daha sonra köy tüzel kişiliğine verildi. Bizde daha sonra buradan çıkmak zorunda kaldık. Şu an yaklaşık 4 yıldır bize oturulamaz raporu verilen evde korku içinde yaşıyoruz” diye konuştu.

Köye 10 yıl içerisinde 2 kez cami yapılmış

Köylerine 10 yıl içinde iki defa cami yapıldığını dile getiren köy muhtarı Cafer Akçay da, “Köyde zarar gören 9 eve usta hatası deniliyor. Biz bu durumu artık kabullenemiyoruz. Köyümüze 10 yıl içinde meydana gelen çatlaklar ve zemin oturması yüzünden 2 defa cami yaptık. Şu an faal olarak kullandığımız camimizde yine çatlaklar ve temelinde oturmalar görünüyor. Hepsi mi usta hatası? Bizim köyümüzde heyelan var. Bu apaçık ortada. Yetkililer buna karşı çıkıyor ve heyelan raporu vermiyor” ifadelerini kullandı.

