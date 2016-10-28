İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu dört çocuk sahibi Ahmet ve Sahra Xalıt çiftinin evleri, geçtiğimiz günlerde kömürlükten çıkan yangın sonucu yandı. Yangın sonrası ev küle dönerken, Ahmet ve Sahra çifti dört çocukla birlikte balkonda kalmaya başladı. Soğuk havaya rağmen gidecek yerleri olmadığı için balkonda kalmaya başlayan Ahmet ve Sahra çifti yetkililerden yardım istedi. Türkçe bilmedikleri için dertlerini anlatamayan Sarah ve Ahmet’in yardımına koşan Sarah’ın kardeşi Hüseyin Ali, yangının, ablasının çocuğu okula götürdüğü sırada çıktığını ve her tarafın yandığını söyledi. Ali, “Her taraf yandı. Gidecek yerimiz yok, yardım eden yok, yardım istiyoruz” diyerek yardım talebinde bulundu.

Abdülaziz Baydilli - Halil İbrahim Karabıyık