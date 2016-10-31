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Evlerine ulaşmak için ölümü göze alıyorlar

Rize’de kuma olan iki yaşlı kadın, geçirdikleri rahatsızlıklardan dolayı yolu olmayan evlerine ulaşmak için ölümü göze alarak 70 metre derinlikteki vadiyi ilkel teleferikle geçiyorlar.

Evlerine ulaşmak için ölümü göze alıyorlar

31 Ekim 2016 14:03
Evlerine ulaşmak için ölümü göze alıyorlar - Tıkla İzle

Rize’nin Muradiye Beldesi’ndeki ulaşım sorunu, yaşlı iki kadının evlerine ulaşmak için ölümü göze almalarına neden oluyor. Beldeye yakın bir mahallede ikamet eden Marifet Yıldırım (67) ve Yüksek Fırtına (62) aynı evde Yılmaz Yıldırım’ın (70) eşleri olarak yaşıyorlar. Yıldırım Ailesi'nin yaşadığı ev otomobil yoluna yaklaşık 700 metre mesafede dik bir yamaçta bulunuyor. Eve ulaşan patika yol vadinin içerisinden, ormanlık araziden ve çay bahçelerinin geçiyor. Marifet Yıldırım ve Yüksel Fırtına isimli kumalların ikisi de geçirdiği çeşitli sağlık sorunlarından dolayı koltuk değneklerine bağlı olarak yaşamlarını sürdürüyor. 

Yaşlı kadınlar yaklaşık 9 yıldır patika yolu kullanamadıkları için evlerine vadinin 70 metre üzerinden geçen 250 metre uzunluğundaki ilkel teleferiği kullanıyor. Hiç bir güvenlik sistemi bulunmayan teleferiği kullanmak zorunda olan kadınlar evlerine ulaşmak için her defasında ölüm riskini göze alıyor.

Bir kez ölüm tehlikesi geçirdiler
Marifet Yıldırım (67) yaptığı açıklamada, bir kez kabini taşıyan çelik telin kesilmesi sonucu ölüm tehlikesi yaşadıklarını belirterek, “Bizim yerimiz burası. Başka yerimiz yok ki gidelim. Yolumuz yok ki bunu bir daha kullanmayalım. Ayaklarımdan rahatsızım. Merdiven inip çıkmam bile yasak. Ayaklarımdan iki kez de ameliyat oldum. Koltuk değnekleri ile yürüyorum. Patikayı kullanamadığım için sürekli evime bu teleferik ile gidip geliyorum. Binerken korkuyorum ama binmek zorundayım. Birkaç kez tehlike geçirdik. Bir kez tel kesildi. Komşularımız arazilerinden yol geçirmemize izin vermedikleri için kapımıza yol alamıyoruz. Yetkililerden yol yapmamız veya daha güvenilir bir teleferik kurabilmemiz için yardım istiyoruz” dedi.

Gözlerini kapatıp dua okuyor
Yüksel Fırtına ise yaptığı açıklamada, teleferiğe bindiğinde gözlerini kapatıp dua okuduğunu ifade ederek “Belediye sınırları içerisindeyiz. Ancak yol alabilmemiz için komşularımızın izin vermesi gerekiyor. Bunu da yapamadık. Hangi kapıyı çaldıysak yardım göremedik. Eve giden yolu kullanamıyoruz. İkimizde sakatız. Teleferiği kullanmak zorundayız. Ben binmeye çok korkuyorum. Ama çaresiz olduğum için gözlerimi kapatarak dua okuyarak inip çıkıyorum” diye konuştu. 

Göktürk Fırat

Etiketler: Marifet Yıldırım, Yüksek Fırtına


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