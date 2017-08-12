Evlilik öncesi bunlara dikkat

Evlilik öncesi özellikle nişanlılık evresinde çiftlerin birbirine uygun olup olmadığı yâda evlilik ile ilgili bir takım sorunların yaşandığını çift terapisi yaparken çok karşılaştıkları bir durum olduğunu ifade eden Uzman Psikolog Dr. Dilan Malgaz, “Burada ki temel sorun çiftlerin özellikle partnerini değiştirmeye çalışması. Yani sürekli partnerini kendi istediği gibi bir kişiye dönüştürmesi evlilik öncesinde ve evlilik dönemlerinde ortaya çıkan sorunların en başında gelmektedir. Ayrıca partnerin ailesiyle partnerine bağımlı bir şekilde ilişki geliştirmesi sonrasında doğabilecek sorunları beraberinde getiriyor” diye konuştu.

“Bu dönemde ne yapmamız gerekir”

Uzman Psikolog Dr. Dilan Malgaz, “Karşıdaki kişiyi değiştirmeden onu olduğu gibi kabul ederek ortak bir payda da buluşmak ve yaklaşmak sorunların çözülmesine bir nebzede olsa katkıda bulunabilir. Ayrıca partnerinizin ailesiyle ilişki geliştirmeniz ve kurmanız gelecek açısından daha sağlıklı olacaktır. Nişanlılık veya evlilik döneminde partnerinizin sevgi anlayışının ne olduğuyla ilgili bilgi sahibi olmanız gerekirse partnerinizle konuşmalısınız. Özellikle toplumda bir çok kişinin temel terimleri bilmediği fakat kısaca tanımlayabildiği sevgi dilleri var” şeklinde konuştu.

Psikoloji dilinde sevgi dilinin beş olarak adlandırılmakta olduğunu kaydeden Dr. Dilan Malgaz, “Bu sevgi dilleri kelimeler yani partnerine sürekli onaylayıcı bir takım cümleler kullanmak ve ona özgüven depolamaktır. Bir diğeri hediye almak, partneriniz sürekli somut bir şeyler görmekten hediye almaktan hoşlanabilir. Fiziksel temas, partneriniz sevgi dili olarak sarılmayı, öpmeyi veya beraber zaman geçirmeyi daha yoğun olarak hissediyor ve sevgi diline hitap ediyorsa bunun üzerinden gitmek yada nitelikli zaman geçirmek istiyorsa partneriniz dost hane bir ilişki isteği ile beraber sohbet edip sıkıntılarını paylaşma noktasında daha yoğun bir isteği varsa bunun dışında hizmet eylemleri geliştirir. Yardımcı olmak onunla birlikte olmak ve ona yardım eli uzatmak partnerinizin önceliği ise buna göre sevgi dillerini oturup beraber konuşabilirsiniz. Eğer bu noktada partnerinizin sevgi dilini yakalarsanız daha nitelikli ve sevgi dolu zaman geçirebilirsiniz. Öncelikle partnerinizin baskın sevgi dili hangisi bunu öğrenip buna göre hareket etmek uzun vadede sağlıklı bir ilişki sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Abbas Can Aras

