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Evliyken başkasıyla evlendi

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Akkovanlık Mahallesi’nde ikamet eden bir kişi, aracı vasıtasıyla evlendi. Evlendiği kadının başka biriyle evli olduğunu ise “kadını zorla evde tuttuğu” iddiasıyla yapılan şikayetin ardından jandarma ekiplerinin eve gelmesiyle öğrendi.

Evliyken başkasıyla evlendi

19 Ocak 2017 20:55

Milas’ın Türbe Akkovanlık Mahallesi’nde ikamet eden M.D. adlı şahıs geçtiğimiz ay içerisinde İzmir’de ikamet eden birinin aracılığı ile tanıştığı G.A. ile evlendi. Yeni evli çiftin kapısı ise M.D.’nin kadını zorla evde tuttuğu iddiasıyla jandarma ekiplerince çalındı.

Kapıyı açan ev sakinlerine jandarma ekiplerince 22 yaşındaki E.Y.’nin nerede olduğu soruldu. İkamettekiler adreste E.Y. adında birinin bulunmadığını söylediler. Daha sonra ise yeni gelin G.A., E.Y.’nin kendisi olduğunu belirtti.

Sahte evlilik yapmak maksadıyla Akkovanlık Mahallesi’nde ikamet eden M.D. isimli şahsı, eşi olan Y.Y. (33), K.K. (44) ve M.İ. (36) ile birlikte dolandırdıklarını itiraf eden E.Y., evlilik için ise arkadaşı G.A.’nın kimliğini sahte kimlik olarak kullandığını söyledi. Dolandırdıkları M.D. ile İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde ikamet eden tanıdıkları Ö. isimli şahıs vasıtasıyla tanıştırıldıklarını ve evlilik için 8 bin 500 TL’ye anlaştıklarını belirtti.
Gözaltına alınan E.Y.’nin ifadeleri doğrultusunda Y.Y. (33), K.K. (44) ve M.İ. (36) de gözaltına alındı.
Şahıslar “Resmi Belgede Sahtecilik ve Dolandırıcılık” suçlarından Milas Adliyesi’ne sevk edilerek çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Muğla E tipi cezaevine gönderildi. 

Çağrı Purma

Etiketler: milas, muğla


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