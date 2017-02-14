Evde incelemelerde bulunan sosyal yardım kuruluşları hastaneye kaldırılan aile fertleri taburcu oluncaya kadar evin yeniden inşa edileceğini belirttiler.

Olaydan sonra Germencik Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve AYMELEK derneği olarak patlamanın yaşandığı evde incelemelerde bulunduklarını belirten Yurdagül Altınbaş, “Tüm evlerin iç içe olduğu mahallede yaşanan patlamada büyük bir faciadan dönülmüş. Aile fertleri iyileşip taburcu oluncaya kadar evi yeniden inşa edip oturmaya hazır hale getirmeye çalışacağız” dedi.

1 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI YANMIŞTI

Bilindiği gibi; Germencik’te farenin mutfak tüpüne ait hortumu kemirmesi sonucu sızan gazdan kaynaklandığı öğrenilen patlama ve yangında Hasan Ertaş, eşi Leyla Ertaş ve 1 yaşındaki çocukları İrfan Efe yanmıştı. Hastaneye kaldırılan aile fertlerinden Leyla Ertaş İstanbul’a sevk edilmiş, baba Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde 1 yaşındaki çocukları İrfan Efe de Çocuk Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

İbrahim Kılınç

