İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA) Genel Müdürü ve CEO'su Piergiorgio Borgogelli'nin ev sahipliğinde düzenlenen kutlamaya, EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Komiseri Büyükelçi Erdoğan Kök, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Murat Salim Esenli, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo, Genel Sekreter Fırat Işık, İtalyan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Ivan Scalfarotto ve davetliler katıldı.

EXPO 2016 Antalya'da, "İtalya Çiçek Açıyor" sloganıyla bahçe kuran İtalya'nın, Küçük Amfi Tiyatro'daki "Milli Gün" kutlamasında, İtalyan Pavyonu'nu, kültürlerini ve yöresel lezzetlerini tanıtan sunum gerçekleştirildi.

EXPO 2016 iş ilişkilerinin güçlendirilmesi için iyi bir fırsat

Etkinlikte, İtalyan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Ivan Scalfarotto, “İtalya, Türkiye’nin en önemli ekonomik ortaklarından bir tanesi, Türkiye’de bin 300’den fazla İtalyan Şirketi çalışmakta ve yaptıkları yatırımların tutarı 4,5 milyar doların üzerine çıkmaktadır. Aynı zamanda bazı Türk firmaları da İtalya’da önemli yatırımlar yapıyorlar. Ayrıca, İtalya, Antalya EXPO’suna çağrı yapan Türk Hükümeti’ne, yanıt veren ilk yabancı ülkelerden biri oldu. Üstelik daha EXPO 2015 Milano kapanalı bir yıl bile geçmemişken. Bu da yine İtalya - Türkiye ilişkilerinin daha fazla güçlenebileceğine dair inanç beslediğimizin bir diğer kanıtıdır” dedi.

EXPO 2016 Antalya’da İtalya Milli Günü’nü kutluyor olmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Türkiye Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Murat Salim Esenli ise “Diğer EXPO’larda olduğu gibi, bu EXPO da yenilikleri paylaşmayı, ortak sorunlara ortak çözümler bulmayı ve insanları bilinçlendirmeyi amaçlar. Aynı zamanda ülkelerin kültürlerini tanıtıp birbirleriyle etkileşimde bulunarak, zengin ve farklı tatları tecrübe etmeleri, sosyal etkinliklere katılmaları ve ticari ilişkilerini geliştirmeleri için de bir fırsat sunar. Bu açıdan Antalya EXPO’nun bu hedeflere ulaştığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Esenli ayrıca, EXPO 2016’ya çok sayıda yetkiliyle ve güçlü bir heyetle katılınmasının, iki ülke arasındaki sağlam ve köklü bağların önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Ziyaretçiler kendilerini İtalya’da gibi hissetti

Resmi görüşmenin ardından, İtalyan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Ivan Scalfarotto, EXPO 2016 Antalya ziyaretçi defterini imzaladı. İtalyan Bahçesi resmi heyet ve davetliler tarafından ziyaret edilerek İtalyan bahçelerinin ve İtalyan peyzajlarının en önemli özellikleri hakkında bilgiler alındı.

‘Don Kişot’ ve ‘Pinokyo’ Müziklerinin Yaratıcısından Mini Konser

İtalyan Milli günü kapsamında, “Don Kişot” ve “Pinokyo” film müziklerinin yaratıcısı olan ünlü İtalyan şarkıcı Eugenio Bennato kendi grubu Taranta Power ile birlikte, EXPO 2016 Antalya’da Küçük Amfi Tiyatroda konser de verdi. İtalyan halk müziği Tarantella'yı, kendine özgü yorumuyla, tüm dünyaya tanıtan ünlü İtalyan sanatçı Eugenio Bennato, Napoli romantizmi, doğu mistisizmi, Akdeniz ezgileri ve flamenko ateşini birleştirdiği, özgün melodileriyle yarattığı eserlerini seslendirdiği konser büyük beğeni topladı.

Ayrıca, PO 2016 Antalya'nın simgesi olan Turkcell EXPO Kulesi de İtalyan Milli Günü sebebiyle İtalyan bayrağının renklerine büründü.