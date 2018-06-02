Eyfel’de 157 milyon yıllık dinozor sergileniyor

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Eyfel Kulesi'nin ilk katında Jura Devrine ait teropod türü dinozor iskeleti açık artırmada satılmak üzere sergileniyor. Büyüklüğü 9 metre ve genişliği 2.5 metre olan dinozorun 157 ile 152 milyon yıllık olduğu tahmin ediliyor. 2013 yılında ABD'nin Wyoming bölgesinde keşfedilen iskelet, 4 Mayıs gününe kadar sergilenecek. Bu açık artırma ile birlikte, Eyfel Kulesi'nde 3. kez açık artırma etkinliği düzenleniyor.

Dinozor iskeletinin değeri 1.2 ila 1.8 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Dinozorun satışını ise Aguttes satış evi üstleniyor.