Diğer
Kategoriler

Eyfel’de 157 milyon yıllık dinozor sergileniyor

Paris’in sembolü haline gelen Eyfel Kulesi'nde Jura Devrine ait teropod türü dinozor sergileniyor.

Eyfelde 157 milyon yıllık dinozor sergileniyor

02 Haziran 2018 22:10

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Eyfel Kulesi'nin ilk katında Jura Devrine ait teropod türü dinozor iskeleti açık artırmada satılmak üzere sergileniyor. Büyüklüğü 9 metre ve genişliği 2.5 metre olan dinozorun 157 ile 152 milyon yıllık olduğu tahmin ediliyor. 2013 yılında ABD'nin Wyoming bölgesinde keşfedilen iskelet, 4 Mayıs gününe kadar sergilenecek. Bu açık artırma ile birlikte, Eyfel Kulesi'nde 3. kez açık artırma etkinliği düzenleniyor.
Dinozor iskeletinin değeri 1.2 ila 1.8 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Dinozorun satışını ise Aguttes satış evi üstleniyor.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç