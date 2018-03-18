Eylem için İstanbul'a gelen 7 PKK’lı yakalandı

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, yaklaşan Nevruz öncesi terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sıklaştıran İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen istihbarat bilgisi üzerine harekete geçti. PKK’nın dağ kadrosuna katılarak kırsal alanda eğitim gören ve daha sonra eylem için İstanbul'a gelen teröristlerle, bu örgüt üyelerine yardım ve yataklık eden kişileri tespit eden polis, yapılan takibin ardından İstanbul’un 7 ayrı ilçesinde 13 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Sabaha karşı yapılan operasyonlarda, PKK’lı 7 hücre üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 7 kişi, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülerek sorguya alındı.

Zanlıların polisteki sorguları devam ediyor.

Sadık Kahraman