Eylül'de en çok bu diziler konuşuldu

Medya takibinin öncü kurumlarından Ajans Press, Eylül ayının televizyon raporunu çıkardı. Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, dizilerin yeni sezona girişleri ve start bekleyen projeler izleyiciyle beraber medyanın gündeminde yer almayı başardı.

Erkenci Kuş üç aydır zirvede

Eylül ayının televizyon raporu incelendiğinde, en çok konuşulan yapımın geçtiğimiz iki ayda da liderlik koltuğuna oturan Erkenci Kuş olduğu belirlendi. Sevilen dizi hakkında yazılı basına 186 haber yansıdığı görüldü. Beşinci sezonu merakla beklenen Diriliş Ertuğrul dizisi, 165 haberle listenin ikinci sırasına yerleşirken, geçtiğimiz son iki ayda olduğu gibi ilk iki sıra yine değişmedi. Çocuklar Duymasın sezona hızlı bir giriş yaparken, hakkında çıkan 162 haberle en çok konuşulan üçüncü yapım olmayı başardı. Koca Koca Yalanlar, 154 yazılı basın haberiyle en çok konuşulan diziler arasında dördüncü sırada yer edindi. Çukur, yeni sezona hızlı giren yapımlar arasında yer aldı. Çukur, hakkında çıkan 138 haberle en çok konuşulan beşinci yapım olmayı başardı.

Ajans Press'in 1-30 Eylül tarihleri arasında yaptığı yazılı basın incelemesinde, ilk beşi takip eden diğer yapımlar; 136 yazılı basın haberiyle Ufak Tefek Cinayetler, 132 haberle Bir Zamanlar Çukurova, 121 haberle Yasak Elma, 114 habere konu olan Arka Sokaklar ve 4N1K, 111 haberle de İstanbullu Gelin oldu.