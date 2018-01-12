EYP VE MUN Konferanslarında 2 Türk öğrenci

İhlas Koleji öğrencileri Aysu Ölmez ve Muhammet Yasin Edemen Avrupa’nın önemli gençlik projeleri olan Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP) ve Model Birleşmiş Milletler Konferansı (MUN) organizasyonlarına katılacaklar. Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP)’nun 20. ve 21. Ulusal Seçim Konferanslarına delege olarak katıldıktan sonra EYP 101 Eğitim programında yer alan Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencisi Aysu Ölmez, bu eğitim sonucunda “Alumni" sıfatını kazandı. Ölmez böylece yurt içi ve yurt dışındaki bölgesel, ulusal ve uluslararası oturumlara delege olarak katılmanın yanı sıra jüri üyesi, gazeteci, editör, komite başkanı veya başkan yardımcısı olarak da başvuru yapma hakkını kazandı. Ayrıca Ölmez 15-17 Şubat tarihlerinde düzenlenecek EYP Avusturya Viyana Bölgesel Oturumuna delege olarak katılacak.

Aysu Ölmez ve Muhammet Yasin Edemen WestMUN18 ve MainMUN18’e katılacak

EYP’ye katılacak olan Aysu Ölmez ile Muhammet Yasin Edemen Model Birleşmiş Milletler Konferansları çerçevesinde Almanya ve İngiltere’de iki organizasyona katılacaklar.

İkili önce İngiltere’nin başkenti Londra'da bulunan Westminster Üniversitesi tarafından 2-4 Şubat 2018'de düzenlenecek ve tüm dünyadan sadece 150 delegenin kabul edildiği WestMUN18’de yer alacaklar. Daha sonra ise Almanya’nın Frankfurt şehrinde bulunan Goethe Üniversitesi tarafından 8-11 Şubat 2018'de düzenlenecek yine tüm dünyadan 400 delegenin kabul edildiği MainMUN18’e delege olarak katılacaklar.

Okur: “Kurduğumuz kulüplerle öğrencilerimizi EYP ve MUN’a hazırlıyoruz”

Okul olarak yabancı dilde göstermiş oldukları başarıları uluslararası platformlara da taşıdıklarını ifade eden Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Hakkı Okur, okul bünyesinde kurduklarını EYP-MUN Kulübü ile öğrencileri hazırladıklarını ifade etti. Başarıya ulaşırken EYP ve MUN’u birebir modellediklerini ifade eden Okur, “Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi ve onları çalıştıran İngilizce öğretmenimiz Ayşe Ölmez’i tebrik ediyorum.” dedi.

Yeltekin: “Öğrencilerimiz yurtdışında fikirlerini sunarak katkıda bulunacaklar”

EYP ve MUN’da gençlerin Avrupa’nın var olan sorunlarına karşı fikirler üreterek bunları sunduklarını ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Öğrencilerimiz konferanslarda çeşitli ülkelerden gelen akranlarıyla grup çalışmalarına katılarak sorunlar karşısındaki fikirlerini açıklayacaklar ve bunları savunacaklar.” dedi. Konferansların ortak dilinin İngilizce olduğuna vurgu yapan Yeltekin, “Fikirlerinizi savunabilmeniz için yabancı dilinizin kuvvetli ve akıcı olması gerekiyor. Yabancı dile verdiğimiz önem ve eğitim kalitemiz bu noktada ortaya çıkıyor. Öğrencilerimiz aldıkları yabancı dil eğitimi sayesinde bu tip konferanslara rahatlıkla katılabiliyorlar.” ifadelerini kullandı.