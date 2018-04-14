Eyüpsultan’daki Kaşgari Camii Ramazan’da ibadete açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tarihi Yapıların Restorasyonu projesi kapsamında Eyüpsultan'da bulunan Kaşgari Murtaza Efendi Camii'nin restorasyon çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı. Kabristan içerisinde kalan caminin Mayıs ayında Ramazan-ı Şerif’in ilk günlerinde ibadete açılacağı bildirildi. Son asırda yetişen büyük İslam alimlerinden Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin talebe yetiştirdiği Kaşgari Murtaza Efendi Camii restorasyon çalışmaları sebebiyle 3 yıldır kapalıydı. Titizlikle yürütülen restorasyon çalışmalarında gelinen son nokta gün batımının eşsiz manzarası ile Kaşgari Murteza Efendi Camii havadan görüntülendi.

Çekilen görüntülerde Kaşgari Murtaza Efendi Camii'nin, minaresinin ve dergah müştemilatı içinde bulunan yapıların büyük bir bölümünün restorasyonunun tamamlandığı görülüyor. 3 milyon 498 bin TL bütçe ile restorasyonu devam eden cami içerisinde yer alan yapılardan bu güne kadar Cami-Tevhidhâne, Harîm, Selâmlık, Mutfak, Minare, Kaşgârî Türbesi, İsa Geylani Türbesi’nin restorasyonu işlemleri de yapıldı. Şadırvan, Su Haznesi ve bahçe duvarı da Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan restorasyon için onay alınıp işlemlerine başlanacak. Kurul’da onay için bekleyen proje kapsamındaki işler dışında kalan tüm restorasyon işleri de, Mayıs ayı içerisinde bitirilmesi bekleniyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre cami, Ramazan ayında ibadete açılacak.

Necip Fazıl’ın “O ve Ben” Kitabında anlattığı mekanlardı

Büyük İslam Alimi, Türkiye’nin ilk Kimya Yüksek Mühendisi Hüseyin Hilmi Işık Efendi, Kaşgari Murtaza Efendi Tekkesi’nde Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden ilim öğrenerek onlarca kitabı yayınladı. “Bana yakan gözlerle bir kerecik baktınız Ruhuma, büyük temel çivisini çaktınız” mısralarını Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri için söyleyen Necip Fazıl Kısakürek de Murtaza Efendi Tekkesi’ne gelirdi. Burada Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri’nden öğrendiği ilim ile dünyası değişen Kısakürek, ardından tanışmalarını ve yaşadıklarını “O ve Ben” kitabında anlattı. Sonraki dönemde kaleme aldığı, “Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu, Başbuğ Velîlerden 33 Altun Silsile gibi eserlerinde mürşîdinden aldığı terbiyenin izlerini görmek mümkündür.

Kaşgari Murtaza Efendi Tekkesi tarihi

Kaşgari Murtaza Efendi Tekkesi Eyüpsultan ilçesinde Merkez Mahallesi, Hüsam Efendi Sokağı ile Karyağdı Sokağı‘nın arasında yer alıyor. Murtaza Efendi Camii”, burada vaktiyle bulunan tekkenin ilk şeyhinin Kaşgarlı olması sebebiyle “Kâşgarî Camii” olarak da adlandırılır. Tekkenin içerisinde cami, harem, selâmlık, derviş hücreleri, şadırvan, kuyu ve müştemilattan oluşan inşaatın yapımına Türkistan kökenli Yekçeşm Ahmed Murtezâ Efendi tarafından yaptırılmıştır. 1744’te başlamış, 1745’ yılında biten yapı Nakşıbendî tekkesi olarak inşâ edilmiştir. Şeyhliğine ise Kaşgârî Hâce Abdullah Nidâî Efendi tâyin edilmiştir. Abdullah Nidâî Efendi, Nakşıbendiyye’nin Ahrâriyye şubesine mensup Hâce Azhar Kaşgârî'nin halîfesidir. Doğu Türkistan’ın Kaşgâr şehrinde dünyaya gelen Abdullah Nidaî Efendi, İstanbul’a geldiğinde önce Eyüp, merkezde bulunan Kalenderhâne Tekkesi şeyhliğine tâyin edilmiştir. Bu tekkenin vakfiyesinde mücerred (bekâr) şeyhler tarafından idare edilmesi şartı bulunmaktaydı. Evlilik sebebiyle buradan ayrılan Abdullah Nidaî Efendi, Kaşgârî Tekkesi meşihatini üstlenmiştir.

Ahmet Faruk Sarıkoç