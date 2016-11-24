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Eyüp’te balkon çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

Eyüp’te bir binanın birinci katındaki dairenin balkonu çöktü. Çocukların oyun alanı olarak kullandığı alanda oluşan göçükte facianın eşiğinden dönüldü.

Eyüpte balkon çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

24 Kasım 2016 18:09
Eyüp’te balkon çöktü, facianın eşiğinden dönüldü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Düğmeciler Mahallesi Bahariye Blokları Aralığı Sokak’ta Bahariye Blokları A-8'te bulunan 5 katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Mahalleli çocukların sürekli oyun alanı olarak kullandığı noktada meydana gelen balkon göçüğünde ölen ya da yaralanan olmadı.
Evde yaşayan anne oğlu Sevim Kalkan ve Oğlu Erkan Kalkan, kahvaltı yapacakları sırada büyük bir gürültü duyduklarını içeriye geldiklerinde ise balkonun yıkıldığını gördüklerini söylediler.

Aynı mahallede yaşayan Ahmet Çakmak ise, "O sırada buradan çocuğum geçiyormuş. Burada önlem alınması için çocuğumun ölmesi gerekiyordu. Yaralanması mı gerekiyordu? Ben de günler öncesinden buranın fotoğraflarını çektim. Site yönetimine attım. Burası ile ilgili önlem alın dedim. Altına destek koyun dedim. Çocukların kafasına dökülüyor dedim. Aradan 3-4 gün geçti. Sonuç ortada diye konuştu. 

Mehmet Altunışık

Etiketler: balkon çökmesi, eyüp


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