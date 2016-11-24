Edinilen bilgiye göre, Düğmeciler Mahallesi Bahariye Blokları Aralığı Sokak’ta Bahariye Blokları A-8'te bulunan 5 katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Mahalleli çocukların sürekli oyun alanı olarak kullandığı noktada meydana gelen balkon göçüğünde ölen ya da yaralanan olmadı.

Evde yaşayan anne oğlu Sevim Kalkan ve Oğlu Erkan Kalkan, kahvaltı yapacakları sırada büyük bir gürültü duyduklarını içeriye geldiklerinde ise balkonun yıkıldığını gördüklerini söylediler.

Aynı mahallede yaşayan Ahmet Çakmak ise, "O sırada buradan çocuğum geçiyormuş. Burada önlem alınması için çocuğumun ölmesi gerekiyordu. Yaralanması mı gerekiyordu? Ben de günler öncesinden buranın fotoğraflarını çektim. Site yönetimine attım. Burası ile ilgili önlem alın dedim. Altına destek koyun dedim. Çocukların kafasına dökülüyor dedim. Aradan 3-4 gün geçti. Sonuç ortada diye konuştu.

Mehmet Altunışık