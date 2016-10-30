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Eyüp'te yangın paniği

Eyüp'te bulunan metruk bir gecekonduda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Mahalleli sokağa döküldü.

Eyüpte yangın paniği

30 Ekim 2016 10:24
Eyüp'te yangın paniği - Tıkla İzle

Eyüp'ün Karadolap Mahallesi'ne bağlı Pelikan Sokağı'ndaki metruk bir gecekonduda saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gecekondudan yükselen dumanları gören mahalle sakinleri, itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine yangının olduğu Pelikan Sokağı'na çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra, polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Metruk gecekonduda çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.  

Hüseyin Coşkun

Etiketler: eyüp, yangın


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