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Ezber bozan kitap ‘Lokmacı Baba' raflarda

Ezber bozan kitap ‘Lokmacı Baba' raflarda
Ezber bozan kitap ‘Lokmacı Baba' raflarda

Hayata dair ezber bozan kitap ‘Lokmacı Baba’ Cenova Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Dönemin Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel tarafından, Çankaya Köşkü'nde pek çok kez ağırlanan ABD eski First Lady'si Hillary Rodham Clinton'a tatlı bir jest ile baklava sunarak âdeta dünyaya ismini duyuran Niyazi Dumlu'nun “Lokmacı Baba” adlı kitabı raflarda yerini aldı. 

Yazar Niyazi Dumlu kitabı için, “Elinizdeki bu kitapta yaptığım her baklava diliminde, her tepsi börekte, her çörek çeşidinde, her pastada ve her lokmadaki sıla hasretini, ana özlemini, kardeş acısını, ihaneti, yoksulluğu, çaresizliği, yalnızlığı harmanlayıp kaleme aldım. Bu kitap benim 50 yıllık sanat hayatımın tüm gerçeklerini anlatıyor” ifadelerini kullanıyor.  

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