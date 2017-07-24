Fabri: 'Bu sezon Süper Kupa'yı mutlaka kazanmak istiyoruz'

Beşiktaş'ın yeni sezon kamp çalışmalarında Fabri ve Andreas Beck açıklamalarda bulundu.

Avrupa'da grubu geçmek istediklerini belirten Fabri, "İstanbul'da oldukça yoğun 2 hafta geçirdik. Özellikle fiziksel kondisyona odaklandık. Çok sıkı şekilde çalıştık. Çin'de önemli bir deneyim, öğretici bir deneyim yaşadık. Burada oynayacağımız 3 hazırlık maçı var. Zor bir sezon bizi bekliyor. Artık hazır hale gelmemiz gerekiyor. Süper Kupa maçına çok sıkı şekilde hazırlanıyoruz. Marcelo çok büyük bir katkı verdi. Onunla birlikte oynamaktan memnunduk. Ayrıldı, aramıza yeni bir arkadaşımız katıldı. Biz de onun adaptasyonunu kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Kısa vadedeki hedef Süper Kupa. Geçen sezon Süper Kupa'yı kaybetmiştik, bu sezon mutlaka kazanmak istiyoruz. Avrupa'da grubu geçmek istiyoruz. Adım adım gitmek istiyoruz. Adım adım gittiğinizde hem prestij hem de finansal gelirlere sahip oluyorsunuz. Bu sezon bunu mutlaka başarmak istiyoruz. Geçen sezonun en önemli unsuru soyunma odasındaki atmosferdi. Tüm takım sorumluluk aldı. Herkes profesyonel şekilde davrandı. El birliğiyle doğru bir atmosfer oluşturduk. Bu sezonda bunu korumak ve geliştirmek istiyoruz" dedi.

Beck: "Kupayı tekrar kaldırmak istiyoruz"

Andreas Beck ise tekrar şampiyon olup kupayı kaldırmak istediklerini ifade ederek, "İstanbul'da oldukça yoğun iki hafta geçirdik. Çok yoğun antrenmanlar yaptık. Bu antrenmanlarda temel unsurlar, fiziksel unsurlar üzerinde çalıştık. Kondisyon ve kuvvet ağırlıklı çalıştık. Çin seyahatinin ardından biraz ara verip sonra buraya geldik. Tamamen zinde durumdayız. Herkesin yüzünde bir gülümseme var. Burada bazı taktik antrenmanı yapıyoruz. Yavaş yavaş maç periyoduna yaklaşıyoruz. Marcelo çok ciddi bir katkı yaptı. İki şampiyonlukta büyük katkısı vardı. Pepe aramıza katıldı. Kalitesiyle ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Muhtemelen dünyanın en önemli kulübünde oynadı, Portekiz milli takımında büyük başarılar elde etti. Dünyanın en iyi stoperlerinden birisi. Bizim adımıza çok iyi bir transfer. Onunla aynı takımda bulunmak bizim için de büyük bir zevk.

En büyük hedefimiz tekrar şampiyonluk, tekrar kupayı kaldırabilmek. 2 yılda kulüp saha içinde ve saha dışında ileriye gitti. Şimdi tekrar ileriye doğru yeni ve daha büyük bir adım atmak istiyoruz. Özellikle Avrupa'da daha büyük bir adım atmak istiyoruz. Öz güvenimiz yüksek ve rakiplere de saygı duyuyoruz. İnanıyoruz, iyi oyuncularımız var ama mütevazı olmamız ve çok sıkı çalışmamız gerekiyor. Burada en önemlisi taraftarlarımızı mutlu edebilmemiz. Şu anda Süper Kupa'yı kazanmak bizim için ilk hedef. Lig çok önemli bir yarış. Avrupa'da bizim için çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde gününüzde olmanız, şansın yanınızda olması çok önemli. Gruptan çıkmak ve ilerlemek çok önemli. Hedefimiz geçen sezonun üzerine çıkabilmek" şeklinde konuştu.